India Women vs New Zealand Women, 24th Match Pitch Report And Weather Update: नवी मुंबई में टीम इंडिया के बल्लेबाज करेंगी रनों की बारिश या न्यूजीलैंड के गेंदबाज रचेंगी इतिहास, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

भारत महिला बनाम न्यूजीलैंड महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women Women National Cricket Team vs New Zealand Women National Cricket Team, ICC Women's World Cup 2025 24th Match Pitch Report And Weather Update: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा हैं. इस टूर्नामेंट का 24वां मुकाबला आज यानी 23 अक्टूबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr DY Patil Sports Academy) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह छठा मुकाबला हैं. दोनों टीमों के लिए ये करो या मरो का मुकाबला होगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहे हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की कमान सोफी डिवाइन (Sophie Devine) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs Australia, 2nd ODI Match 2025 Live Score Update: टीम इंडिया को लगा छठा झटका, वाशिंगटन सुंदर हुए आउट

टीम इंडिया को प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी से फिर से बेहतरीन शुरुआत की उम्मीद होगी. स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्धशतक जड़े थे. गेंदबाजी में क्रांति गौड़ से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी. इसी तरह दीप्ति को भी ऑलराउंड प्रदर्शन करना होगा.

टीम इंडिया के लिए स्मृति मंधाना ने पिछले 10 मैचों में 54.90 की औसत से 549 रन बनाए हैं. प्रतिका रावल ने 10 मैचों में 34.40 की औसत से 344 रन अपने नाम किए हैं. इसी तरह क्रांति गौड़ ने 10 मैचों में 20 विकेट चटकाए हैं. इंग्लैंड टीम के लिए साइवर-ब्रंट ने पिछले 10 मैचों में 54.25 की औसत से 334 रन बनाए हैं. इसी तरह गेंदबाजी में लिंसे स्मिथ ने पिछले 8 मैचों में 16 विकेट अपने नाम किए हैं.

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय टीम अपनी पिछली दो हार को भुलाकर फिर से जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी. दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम भी अपनी जीत पक्की करते हुए मेजबान टीम को कड़ी चुनौती देने का प्रयास करेगी. चलिए इस मुकाबले के प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डालते हैं.

भारतीय महिला बनाम न्यूजीलैंड महिला वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND W vs NZ W ODI Head To Head Record)

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच कुल 57 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान न्यूजीलैंड महिला का पड़ला भारी रहा हैं. न्यूजीलैंड महिला की टीम ने 34 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, भारतीय महिला की टीम को महज 22 मैच में जीत नसीब हुई हैं. वहीं, एक मैच टाई रहा हैं. भारत ने अपने घर पर खेलते हुए न्यूजीलैंड को 12 मैचों में हराया है और 10 में हार झेली है.

डीवाई पाटिल स्टेडियम पिच रिपोर्ट (Dr DY Patil Sports Academy Pitch Report)

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का 24वां मुकाबला आज यानी 23 अक्टूबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच नवी मुंबई के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में से खेला जाएगा. डीवाई पाटिल स्टेडियम का विकेट सपाट माना जाता है. इस विकेट पर बल्लेबाजों के लिए रन बनाना काफी आसान रहा है. इस ट्रैक पर रनों की बारिश हो तो इससे हैरानी नहीं होगी. मुंबई के इस मैदान का पिच शुरुआत में बल्लेबाजों को मदद करेगा. हालांकि बीच के ओवर्स में स्पिन गेंदबाज कुछ हद तक अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं.

नवी मुंबई के मौसम का हाल (Navi Mumbai Weather Update)

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का 24वां मुकाबला आज यानी 23 अक्टूबर को भारतीय महिला बनाम न्यूजीलैंड महिला के बीच नवी मुंबई के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में से खेला जाएगा. आज मुंबई में अच्छी खासी गर्मी देखने को मिलेगी. हालांकि आसमान में हल्के बादल रहने की संभावना है. एक्यूवेदर की माने तो यहां 22 प्रतिशत तक बारिश की आशंका है, यहां इस दिन अधिकतम 37 डिग्री सेल्शिय़स तापमान रहेगा तो वहीं न्यूनतम 27 डिग्री सेल्शियस तापमान रहने की उम्मीद है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND W vs NZ W 24th ODI Match Likely Playing XI)

टीम इंडिया (IND W Likely Playing XI): प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी और अमनजोत कौर.

न्यूजीलैंड (NZ W Likely Playing XI): सूजी बेट्स, जॉर्जिया प्लिमर, अमेलिया केर, सोफी डिवाइन (कप्तान), ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, इसाबेला गेज (विकेटकीपर), जेस केर, रोजमेरी मैयर, ली ताहुहू, और ईडन कार्सन.

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.