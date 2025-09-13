India Women vs Australia Women, 1st ODI Match 2025 Live Streaming In India: भारत महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला के बीच कल खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

भारतीय महिला क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम (Photo Credits: Twitter)

India Women National Cricket Team vs Australia Women National Cricket Team, 1st ODI Match 2025 Live Streaming: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 2025 (ODI Series 2025) का पहला मुकाबला कल यानी 14 सितंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ (New Chandigarh) के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों ही टीमों के बीच आखिरी ODI मैच साल 2024 में दिसंबर के महीने में खेला गया था. पहले वनडे मुकाबले में दोनों टीमें जीत के साथ आगाज करना चाहेगी. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहें हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान एलिसा हीली (Alyssa Healy) के कंधों पर हैं.

भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आखिरी वनडे मुकाबला साल 2024 में दिसंबर के महीने में खेला गया था. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया वुमेंस ने पर्थ के मैदान पर 298 रनों का स्कोर डिफेंड करते हुए टीम इंडिया पर 83 रनों की जीत हासिल की थी. मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अब तक कोई भी वनडे मुकाबला नहीं खेला गया है.

इस सीरीज में टीम इंडिया की तरफ से स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा स्टार प्लेयर्स हो सकती हैं. वहीं बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया की तो एलिसा हीली, एलिस पेरी, एन्नाबेल सदरलैंड, एश गार्डनर, और अलागा किंग अपने प्रदर्शन से कमाल कर सकती हैं.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (IN-W vs AU-W ODI Head To Head Record)

भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक 56 वनडे मुकाबला खेला गया है. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया महिला का पड़ला भारी रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया महिला की टीम ने 46 मुकाबले अपने नाम किए हैं. वहीं, भारत महिला की टीम को महज 10 मुकाबलों में जीत मिली हैं. इस सीरीज में भारत महिला की टीम अपने आकंड़ें बेहतर करना चाहेगी.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच कब और कहां खेला जाएगा?

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 2025 का पहला मुकाबला कल यानी 14 सितंबर को मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. जबकि टॉस दोपहर 1:00 बजे होगा.

टीम इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज के पहले मुकाबले की लाइव टेलीकास्ट कहां देखें? (IND-W vs AUS-W 1st ODI Live Telecast)

भारतीय दर्शक भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पहला मुकाबला स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) पर लाइव देख सकते हैं. इसके लिए स्ट्रीमिंग संबंधित डिटेल्स के लिए नीचें स्क्रॉल करें.

टीम इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज के पहले मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें? (IND-W vs AUS-W 1st ODI Live Streaming)

भारत में दर्शक भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पहला वनडे मुकाबला JioHotstar app ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम कर सकेंगे. इसके अलावा FanCode ऐप और वेबसाइट पर भी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी. मैच देखने के लिए दर्शकों को JioHotstar app या FanCode का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND-W vs AUS-W 1st ODI Likely Playing XI)

टीम इंडिया (IND-W Likely Playing XI For 1st ODI vs AUS-W): प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), राधा यादव, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा/रेणुका सिंह, क्रांति गौड़, एन चरणी.

ऑस्ट्रेलिया (AUS-W Likely Playing XI For 1st ODI vs IND-W): फोएबे लिचफील्ड, एलिसा हीली (कप्तान और विकेटकीपर), एलिस पेरी, बेथ मूनी, एन्नाबेल सदरलैंड, एश गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, जॉर्जिया वेयरहैम, अलाना किंग, किम गार्थ, मेगन शुट्ट.

नोट: भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.