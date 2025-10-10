India vs West Indies, 2nd Test Match Day 2 Preview: दिल्ली टेस्ट में दूसरे दिन टीम इंडिया के बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या वेस्टइंडीज के गेंदबाज मचाएंगे तबाही, यहां जानें पहले पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सभी जानकारी

भारत बनाम वेस्टइंडीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 2nd Test Match 2025 Day 2 Preview: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा मुकाबला 10 अक्टूबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा हैं. पहले दिन का खेल खत्म हो गया. पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 90 ओवर में दो विकेट खोकर 318 रन बना लिए थे. कल यानी 11 अक्टूबर को दूसरे दिन का खेल खेला जाएगा. सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को एक पारी और 140 रनों से हरा दिया था. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी. जबकि, वेस्टइंडीज की टीम सीरीज बराबरी पर खत्म करना चाहेगी. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान रोस्टन चेज़ (Roston Chase) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Rohit Sharma ODI Stats Against Australia: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं रोहित शर्मा का प्रदर्शन, यहां देखें 'हिटमैन' के चौंका देने वाले आंकड़े

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Indian National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 58 रन बोर्ड पर जड़ दिए. टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज यशस्वी जयसवाल ने सबसे ज्यादा नाबाद 173 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान यशस्वी जयसवाल ने 253 गेंदों पर 22 चौके लगाए. यशस्वी जयसवाल के अलावा साई सुदर्शन ने 87 रन बनाए.

यशस्वी जयसवाल नाबाद 173 रन और शुभमन गिल नाबाद 20 रन बनाकर खेल रहे हैं. दूसरी तरफ, वेस्टइंडीज की टीम को जोमेल वारिकन ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. वेस्टइंडीज की ओर से जोमेल वारिकन ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. जोमेल वारिकन के अलावा किसी भी गेंदबाज को कोई भी विकेट नहीं मिला.

अरुण जेटली स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Arun Jaitley Stadium Pitch Report)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. दिल्ली की अरुण जेटली स्टेडियम की पिच (Delhi Arun Jaitley Stadium Pitch Report) को बल्लेबाजी के मददगार साबित हो सकती है. इसके साथ ही यहां एक तेज आउटफील्ड और थोड़ी छोटी बाउंड्री भी हैं. इस मैदान पर खेला गया आखिरी टेस्ट मैच 2023 में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा मैच था. इस मैदान के रिकॉर्ड्स की बात करें (IND vs WI Test Delhi Records) तो टीम इंडिया ने 35 टेस्ट मैच खेले, जिसमें से 14 मैचों में उन्हें जीत मिली, जबकि 6 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा.

15 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए. वहीं, इस मैदान पर वेस्टइंडीज ने कुल 7 टेस्ट मैच खेले है, जिसमें 2 मैच में उन्हें जीत और एक में हार का सामना करना पड़ा था. दिल्ली के मैदान पर विंडीज टीम 2011 के बाद पहली बार मैच खेलने उतरेगी. आखिरी बार 14 साल पहले दिल्ली के मैदान पर भारत-वेस्टइंडीज का मैच खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया को पांच विकेट से जीत मिली थी. इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला चुनना पसंद करती है.

भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट मुकाबले के लिए प्रमुख खिलाड़ी (IND vs WI Key Players To Watch Out): शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, जॉन कैंपबेल, टैगेनारिन चंद्रपॉल, शाई होप और जेडेन सील्स पर इस मुकाबले में सबकी नज़रें होंगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान (IND vs WI Mini Battle): टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और वेस्टइंडीज के जेडेन सील्स के बीच की टक्कर रोमांचक रहेगी. वहीं शाई होप और रवींद्र जडेजा की भिड़ंत भी मैच का रुख बदल सकती है.

भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल कब और कहां पर खेला जाएगा?

भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल कितने बजे से शुरू होगा?

कल यानी 11 अक्टूबर को दूसरे दिन का खेल सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा.

भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा? (Where And How To Watch IND vs WI 2nd Test Day 2 Live Telecast)

एशिया कप के मैचों का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर हो रहा था, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज का लाइव मैच इस चैनल पर नहीं आएगा. भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर लाइव आएगा.

कहां देखें भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल की लाइव स्ट्रीमिंग? (Where And How To Watch IND vs WI 2nd Test Day 2 Live Streaming)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगा.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.