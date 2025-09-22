India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Super Fours Match 2 Scorecard: दुबई में अभिषेक शर्मा की आंधी में उड़े पाकिस्तानी गेंदबाज, टीम इंडिया ने दर्ज की 6 विकेट से धमाकेदार जीत; यहां देखें IND बनाम PAK मैच का स्कोरकार्ड

अभिषेक शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Asia Cup 2025 Super Fours Match 2 Scorecard Update: एशिया कप 2025 का सुपर 4 मुकाबला शुरू हो गया हैं. सुपर फोर का दूसरा मुकाबला 21 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला गया. इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को छह विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सुपर 4 का आगाज जीत के साथ किया हैं. एशिया कप के इस सीजन में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को दूसरी बार धूल चटाई हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें हैं. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Super Fours Match 2 Live Score Update: टीम इंडिया की पारी लड़खड़ाई, हारिस रऊफ़ ने संजू सैमसन को बनाया अपना शिकार

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Indian National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 21 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. इसके बाद साहिबजादा फरहान और सईम अयूब ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 93 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट खोकर 171 रन बनाए. पाकिस्तान की तरफ से सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा 58 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान साहिबजादा फरहान ने 45 गेंदों पर पांच चौके और तीन छक्के लगाए. साहिबजादा फरहान के अलावा सईम अयूब और मोहम्मद नवाज़ ने 21-21 रन बनाए.

दूसरी तरफ, टीम इंडिया को हार्दिक पांड्या ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. टीम इंडिया की ओर से शिवम दुबे ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. शिवम दुबे के अलावा हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव ने एक-एक विकेट चटकाए. टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 172 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 59 गेंदों पर 105 रन बोर्ड पर जड़ दिए. टीम इंडिया ने 18.5 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. टीम इंडिया की तरफ से विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने सबसे ज्यादा 74 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों पर छह चौके और छह छक्के लगाए. अभिषेक शर्मा के अलावा ने रन बटोरे.

वहीं, पाकिस्तान की टीम को फहीम अशरफ ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. पाकिस्तान की ओर से हारिस रऊफ़ ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. हारिस रऊफ़ के अलावा फहीम अशरफ और अबरार अहमद ने एक-एक विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

पाकिस्तान की बल्लेबाजी: 171/5, 20 ओवर (साहिबजादा फरहान 58 रन, फखर जमान 15 रन, सईम अयूब 21 रन, सलमान आगा नाबाद 17 रन, हुसैन तलत 10 रन, मोहम्मद नवाज 21 रन और फहीम अशरफ नाबाद 20 रन.)

टीम इंडिया की गेंदबाजी: (हार्दिक पांड्या 1 विकेट, शिवम दुबे 2 विकेट और कुलदीप यादव 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

टीम इंडिया की बल्लेबाजी: 174/4, 18.5 ओवर (अभिषेक शर्मा 74 रन, शुभमन गिल 47 रन, सूर्यकुमार यादव 0 रन, तिलक वर्मा नाबाद 30 रन, संजू सैमसन 13 रन और हार्दिक पांड्या नाबाद 7 रन.)

पाकिस्तान की गेंदबाजी: (फहीम अशरफ 1 विकेट, अबरार अहमद 1 विकेट और हारिस रऊफ़ 2 विकेट).

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.