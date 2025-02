India vs England, 3rd ODI Match 2025 Stats And Record Preview: अहमदाबाद में टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा हैं हाईवोल्टेज मुकाबला, आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड

टीम इंडिया बनाम इंग्लैंड (Photo Credits: Twitter)

India National Cricket Team vs England National Cricket Team, 3rd ODI Match 2025 Record And Milestone: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला आज यानी 12 फरवरी को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला जा है. दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को चार विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली हैं. वनडे सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई रोहित शर्मा (Rohit Sharma) कर रहे हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान जोस बटलर (Jos Buttler) के कंधों पर हैं. India vs England, 3rd ODI Match 2025 Live Score Update: टीम इंडिया को लगा दूसरा झटका, विराट कोहली हुए आउट

दूसरे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की पूरी टीम ने 49.5 ओवरों में 304 रन बनाकर सिमट गई. टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 305 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने महज 44.3 ओवर में छह विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. टीम इंडिया की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 119 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान रोहित शर्मा ने 90 गेंदों पर 12 चौके और सात छक्के लगाए.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs ENG ODI Head To Head)

टीम इंडिया इंग्लैंड के बीच अब तक हुई भिड़ंत में भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है. टीम इंडिया ने अब तक इंग्लैंड के खिलाफ कुल 109 वनडे मैच खेले हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने 60 वनडे मुकाबले अपने नाम किए है. वहीं, इंग्लैंड की टीम ने 44 वनडे मैच जीते है. इस बीच 2 मैच टाई रहे और 3 मैचों के कोई परिणाम नहीं निकल सके. अपने घर पर खेलते हुए टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 35 वनडे में हराया है और 17 में हार झेली है.

आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली को 14,000 रन तक पहुंचने के लिए 89 रनों की जरूरत है.

इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली को इंग्लैंड के खिलाफ भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज बनने के लिए 7 रनों की दरकार हैं.

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को 11,000 रन तक पहुंचने के लिए 13 रनों की आवश्कयता है.

इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को घरेलू मैदान पर 9000 रन पूरे करने के लिए 67 रनों की जरूरत है.

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया के दिग्गज गेंदबाज मोहम्मद शमी को 200 विकेट पूरे करने के लिए 3 विकेट चाहिए.

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज शुभमन गिल को 2,500 रन पूरे करने के लिए 25 रनों की जरूरत है.

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज शुभमन गिल अपना 50वां मुकाबला खेलने के लिए तैयार हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया के दिग्गज आलराउंडर हार्दिक पांड्या को 200 विकेट पूरे करने के लिए 4 विकेट की दरकार है.

इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया के दिग्गज गेंदबाज कुलदीप यादव को 300 विकेट पूरे करने के लिए 2 विकेट चाहिए.

टीम इंडिया के दिग्गज आलराउंडर रवीन्द्र जड़ेजा अपना 200वां वनडे इंटरनेशनल मुकाबला खेलने के लिए तैयार हैं.

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया के दिग्गज आलराउंडर रवींद्र जडेजा को इंग्लैंड के खिलाफ 50 वनडे विकेट पूरे करने के लिए 5 विकेट की आवश्कयता है.

इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड के स्टार गेंदबाज आदिल राशिद को 400 विकेट तक पहुंचने के लिए 1 विकेट की जरूरत है.

इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड के स्टार गेंदबाज आदिल राशिद को घर से बाहर 250 विकेट पूरे करने के लिए 5 विकेट की दरकार है.

इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर को टीम इंडिया के खिलाफ 2000 रन पूरे करने के लिए 6 रनों की आवश्कयता है.