India vs England, 1st Test Match 2025 Key Players To Watch Out: टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच आज से खेला जाएगा पहला टेस्ट, हेडिंग्ले में इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

भारत बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs India National Cricket Team, 1st Test Match 2025 Key Players To Watch: इंग्लैंड की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पहला टेस्ट मैच आज यानी 20 जून से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच लीड्स (Leeds) के हेडिंग्ले (Headingley) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. पहले टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड की टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया हैं. टीम इंडिया का अभी ऐलान नहीं हुआ हैं. पहले टेस्ट में दोनों टीमों के खिलाड़ियों बीच आपस में रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की कमान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) के कंधों पर हैं. जबकि, टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज 20 जून से 4 अगस्त तक खेली जाएगी. यह भी पढ़ें: IND And Eng Test Stats At Headingley Stadium: हेडिंग्ले के मैदान पर ऐसा रहा है टीम इंडिया और इंग्लैंड का प्रदर्शन, बस एक क्लिक पर देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

सीरीज पांच मैचों की होगी और इसी के साथ टीम इंडिया और इंग्लैंड की टीमें आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (ICC WTC) के नए सीजन का आगाज भी करने जा रही हैं. टीम इंडिया जून के महीने में इंग्लैंड का दौरा करेगी जहां दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. सीरीज का पहला टेस्ट 20-24 जून लीड्स (Leeds) में, दूसरा टेस्ट 2 जुलाई से 6 जुलाई बर्मिंघम (Birmingham), तीसरा टेस्ट 10 जुलाई से 14 जुलाई लॉर्ड्स (Lord's) में, चौथा टेस्ट 23-27 जुलाई मैनचेस्टर (Manchester) में और पांचवा टेस्ट 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच लंदन (London) में खेला जाएगा.

टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट से रिटारमेंट का ऐलान कर दिया. रोहित शर्मा का यह फैसला इंग्लैंड दौरे के लिए चुने जाने वाली टीम इंडिया से ठीक पहले आया है. जिसके बाद अब टीम इंडिया को एक नए कप्तान की तलाश थीं. इंग्लैंड दौरे से पहले टीम इंडिया को नया टेस्ट कप्तान मिल गया हैं. लगभग डेढ़ महीने तक चलने वाली इस सीरीज में कुल पांच टेस्ट मैच खेले जाएंगे.

टीम इंडिया के लिए इंग्लैंड का दौरा कभी भी आसान नहीं रहा है. लेकिन इस बीच टीम इंडिया के नए कप्तान शुभमन गिल के पास अपनी पहली ही सीरीज में इतिहास रचने का सुनहरा मौका है. हालांकि ये काम आसान नहीं है, इसके लिए पूरी टीम इंडिया को एकजुट होकर खेलना होगा. दोनों टीमें संतुलित नजर आ रही हैं और मुकाबला कांटे का हो सकता है.

टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट में हेड टू हेड रिकॉर्ड

टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच अब तक 136 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. इंग्लैंड की टीम ने 51 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, टीम इंडिया को महज 35 मुकाबलों में जीत मिली हैं. बाकी ड्रॉ रहे हैं. लेकिन अगर इंग्लैंड में खेले गए टेस्ट मैचों की बात की जाए तो हालत और भी खराब है. टीम इंडिया अभी तक इंग्लैंड के खिलाफ उसके घर में 9 टेस्ट मैच ही जीत पाई है, यानी आंकड़ा दहाई को भी छू नहीं पाया है. 22 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं.

इन खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

यशस्वी जायसवाल: टीम इंडिया अगर पहले बल्लेबाजी करती है, तो सलामी बल्लेबाजों को एक अच्छी शुरुआत देनी होगी. ऐसे में यशस्वी जायसवाल पर सभी की नजरें होंगी, क्योंकि यशस्वी जायसवाल के पास काबिलियत है की वह तेजी से रन बनाकर टीम को मजबूत शुरुआत दें. पहली पारी में यशस्वी जायसवाल से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी.

ऋषभ पंत: पहले टेस्ट मैच में ऋषभ पंत का बल्ला चलना बेहद जरूरी है. ऋषभ पंत अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और यदि वह तेजी से रन बनाते हुए आगे बढ़ते हैं, तो भारत आसानी से इस बड़े लक्ष्य को हासिल कर लेगा.

नीतीश कुमार रेड्डी: टीम इंडिया के स्टार आलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी. नीतीश कुमार रेड्डी ने जिस ऑस्ट्रेलिया में बल्लेबाजी की, वैसे ही अगर इंग्लैंड में भी रन बनाते हैं, तो टीम इंडिया को ये मुकाबला जीतने से कोई नहीं रोक सकता हैं.

जो रूट: अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने पिछले 10 मैचों में अपनी स्थिरता से इंग्लैंड की बल्लेबाजी को मजबूती दी है. जो रूट ने 33.33 की औसत और 41.32 की स्ट्राइक रेट के साथ 600 रन बनाए हैं.

बेन स्टोक्स: इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने पिछले 10 मैचों में 36.5 की औसत और 70.27 की स्ट्राइक रेट के साथ 584 रन बनाए हैं. बेन स्टोक्स की ताकतवर स्ट्रोक प्ले इंग्लैंड की मध्यक्रम को गहराई देती है.

क्रिस वोक्स: इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स ने पिछले 10 मैचों में 3.9 की इकॉनमी और 40.31 की स्ट्राइक रेट के साथ 44 विकेट झटके हैं. क्रिस वोक्स की सटीक यॉर्कर और तेज गेंदें विरोधी बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब बनती हैं.

संभावित प्लेइंग इलेवन: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर और उपकप्तान), करुण नायर, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर/नितीश रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा.

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर: जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रुक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), क्रिस वोक्स, ब्रायडन कार्स, जोश टंग और शोएब बशीर.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.