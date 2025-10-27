India vs Australia T20I Series 2025: टी20 इंटरनेशनल में इन भारतीय बल्लेबाजों ने मचाया हैं कोहराम, जड़ें सबसे ज्यादा रन; यहां देखें पूरी लिस्ट

सूर्यकुमार यादव (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, T20I Series 2025: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) खेली जानी हैं. दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला मुकाबला 29 अक्टूबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कैनबरा (Canberra) के मनुका ओवल स्टेडियम (Manuka Oval) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे से खेला जाएगा. हाल ही में टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज समाप्त हो गई है. ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से वनडे सीरीज अपने नाम कर ली. टीम इंडिया अब ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे के बाद अब टी20 सीरीज खेलेगी. ये पांच मैचों की सीरीज 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक चलेगी. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: ICC Women World Cup Semi-Final Schedule: महिला वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा महामुकाबला, कब और कहां खेला जाएगा मैच?

टीम इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल (India vs Australia T20I Series 2025 full Schedule)

इस सीरीज के लिए टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव और बाकी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं. टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज में पांच मैच खेले जाएंगे, जिसकी शुरुआत 29 अक्टूबर को कैनबरा में होने वाले पहले मैच से होगी. इस सीरीज का आखिरी मुकाबला 8 नवंबर को ब्रिसबेन में खेला जाएगा. टी20 मैचों की शुरुआत भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजकर 45 मिनट पर होगी.

29 अक्टूबर - पहला टी20 (कैनबेरा)

31 अक्टूबर - दूसरा टी20 (मेलबर्न)

2 नवंबर - तीसरा टी20 (होबार्ट)

6 नवंबर - चौथा टी20 (गोल्ड कोस्ट)

8 नवंबर - पांचवां टी20 (ब्रिसबेन).

टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया की ओर से तीन बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा रन बनाने हैं. इस लिस्ट में पहले नंबर पर रोहित शर्मा मौजूद हैं. विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं. वहीं सूर्यकुमार यादव तीसरे नंबर पर मौजूद हैं.

रोहित शर्मा: टीम इंडिया के घातक बल्लेबाज रोहित शर्मा ने साल 2007 में डेब्यू करने के बाद से कुल 159 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. जिसकी 151 पारियों में 19 बार नॉट आउट रहते हुए हिटमैन ने 4231 रन बनाए. इस दौरान रोहित शर्मा का औसत 32.05 का रहा. वहीं दाएं हाथ के बल्लेबाज ने करीब 141 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए. रोहित शर्मा के बल्ले से पांच शतक आए. वहीं रोहित शर्मा 32 अर्धशतक भी जड़ने में कामयाब रहे. रोहित शर्मा ने 383 चौके और 205 छक्के लगाए. 121 नाबाद रोहित शर्मा का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है. रोहित शर्मा ने अपने टी20 करियर में कुल 3003 गेंदें खेलीं. 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से से संन्यास ले लिया.

विराट कोहली: इस लिस्ट में टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का नंबर रोहित शर्मा के बाद आता है. विराट कोहली ने अपना पहला टी20 इंटरनेशनल मैच साल 2010 में खेला था. जिसके बाद से विराट कोहली ने अपने करियर में 125 टी20 मुकाबले खेले. इसमें विराट कोहली ने 117 पारियों में 48.69 के औसत से 4188 रन ठोके. विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 137.04 का रहा. विराट कोहली ने इस दौरान एक शतक और 38 अर्धशतक लगाए. 122 नाबाद विराट कोहली का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है. विराट कोहली ने 369 चौके जड़ने के अलावा 124 छक्के भी जड़े हैं.

सूर्यकुमार यादव: वर्तमान में टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में तीसरे स्थान पर काबिज हैं. सूर्यकुमार यादव ने 2021 में डेब्यू किया था. तब से लेकर अब तक सूर्यकुमार यादव ने 90 मैचों की 85 पारियों में 13 दफा नॉट आउट रहते हुए 2670 रन जड़े हैं. सूर्यकुमार यादव के बल्ले से चार शतक और 21 अर्धशतक निकली है. सूर्यकुमार यादव का औसत 37.08 का रहा है. वहीं स्ट्राइक रेट 164.20 है.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.