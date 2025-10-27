ICC Women World Cup Semi-Final Schedule: महिला वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा महामुकाबला, कब और कहां खेला जाएगा मैच?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम (Photo Credits: Twitter)

India Women Women National Cricket Team vs Australia Women National Cricket Team, ICC Women's World Cup 2025 Semi-Final: आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है. वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और टीम इंडिया ने जगह बनाई. वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला गुरूवार यानी 30 अक्टूबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr DY Patil Sports Academy) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए मैच से सेमीफाइनल की स्थिति भी साफ हो गई. इस मैच के बाद आईसीसी ने सेमीफाइनल का शेड्यूल जारी किया, जिससे ये तय हुआ कि महिला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में टीम इंडिया की टक्कर ऑस्ट्रेलिया के साथ होगी. यह भी पढ़ें: IND-W vs BAN-W 2025: राधा यादव का कमाल! सीधे थ्रो से बांग्लादेशी कप्तान को किया रन आउट, स्टेडियम में खुशी का माहौल (Watch Video)

वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का शेड्यूल?

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला बुधवार यानी 29 अक्टूबर को इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच ये मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में होगा. वहीं इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार, 30 अक्टूबर को टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा, जो कि डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में होगा. ये दोनों की मुकाबले दोपहर 3 बजे से शुरू होंगे.

पहला सेमीफाइनल- बुधवार, 29 अक्टूबर; इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका

दूसरा सेमीफाइनल- गुरुवार, 30 अक्टूबर; टीम इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया

टीम इंडिया के सामने ऑस्ट्रेलिया ही क्यों?

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया की टीम 13 अंकों के साथ टॉप पर बनी हुई है. ये बात पहले से तय थी कि 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के मैच में जो भी टीम जीतेगी, वो टॉप पर जाएगी. मैच से पहले पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया के पास 11 अंक और दक्षिण अफ्रीका के पास 10 अंक थे. ऑस्ट्रेलिया जीत के साथ नंबर वन बनी.

आईसीसी के नियमों के मुताबिक, पॉइंट्स टेबल में नंबर वन पर मौजूद टीम का सेमीफाइनल मुकाबला चौथे नंबर की टीम के साथ होगा. वहीं टीम इंडिया पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर है. टीम इंडिया का लीग स्टेज में बांग्लादेश के साथ एक मुकाबला बाकी है. वहीं टीम इंडिया ये मैच जीतती भी है, तब भी 8 अंकों के साथ नंबर 4 पर ही रहेगी, क्योंकि इंग्लैंड की टीम इस समय 9 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर बनी हुई है.

आईसीसी नियमों के मुताबिक, सेमीफाइनल का एक और मैच पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर की टीम और तीसरे नंबर की टीम के बीच खेला जाएगा. इस वजह से पहला सेमीफाइनल दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच होगा और दूसरा सेमीफाइनल टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा.