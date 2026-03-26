India Tigers vs Konark Suryas Odisha LLC 2026 Semi-Final Live Streaming: इंडिया टाइगर्स बनाम कोणार्क सूर्यस ओडिशा के बीच आज खेला जाएगा सेमीफाइनल मुकाबला, यहां जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव

India Tigers vs Konark Suryas Odisha, Legends League Cricket 2026 Semi-Final Live Streaming Online and Free Telecast: लेजेंड्स लीग क्रिकेट 2026 अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है. 26 मार्च को खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल मुकाबले में इंडिया टाइगर्स का सामना कोणार्क सूर्यस ओडिशा से होगा. यह अहम मुकाबला हल्द्वानी के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां जीतने वाली टीम फाइनल में जगह बनाएगी. Is IPL 2026 free on JioHotstar? क्या जियोहॉटस्टार पर फ्री में देख सकते हैं आईपीएल? जानें कहां और कैसे देखें लाइव मैच

कहां देखें लाइव मुकाबला

भारत में इस मुकाबले का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. दर्शक टीवी पर मैच का पूरा आनंद ले सकते हैं, जहां एक्सपर्ट एनालिसिस के साथ कवरेज मिलेगा.

लाइव स्ट्रीमिंग की डिटेल्स

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. इसके अलावा फैनकोड पर भी मैच देखा जा सकता है, जहां यूजर्स मैच पास लेकर मोबाइल और डेस्कटॉप पर लाइव एक्शन का मजा ले सकते हैं.

मैच की पूरी जानकारी

मुकाबला - इंडिया टाइगर्स बनाम कोणार्क सूर्यस ओडिशा

तारीख - गुरुवार, 26 मार्च 2026

समय - दोपहर 2:30 बजे (भारतीय समय)

स्थान - इंदिरा गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, हल्द्वानी

टीवी चैनल - सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क

लाइव स्ट्रीमिंग - सोनी लिव, फैनकोड

टूर्नामेंट चरण - सेमीफाइनल

टीमों का प्रदर्शन

इंडिया टाइगर्स इस सीजन की सबसे मजबूत टीमों में से एक रही है और पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर रही. टीम के बल्लेबाजों ने लगातार बड़े स्कोर बनाए हैं, जिससे वे इस मुकाबले में फेवरेट मानी जा रही है.

वहीं कोणार्क सूर्यस ओडिशा ने शानदार गेंदबाजी के दम पर प्लेऑफ में जगह बनाई है. टीम ने कई मौकों पर छोटे स्कोर का भी सफलतापूर्वक बचाव किया है. ऐसे में यह मुकाबला बल्लेबाजी और गेंदबाजी के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है.