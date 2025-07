India Champions vs Pakistan Champions: भारत-पाकिस्तान लीजेंड्स मैच से हरभजन सिंह और यूसुफ पठान ने लिया अपना नाम वापस? मैच हो सकता हैं रद्द

India Champions vs Pakistan Champions, World Championship of Legends 2025 2nd Match 2025: वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का चौथा मुकाबला इंडिया चैंपियंस और पाकिस्तान चैंपियंस की टीम के बीच में खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham) के एजबेस्टन (Edgbaston) में भारतीय समयानुसार रात 9 बजे से खेला जाएगा. अब इस मुकाबले को लेकर माहौल गर्म हो गया है. भारतीय टीम के पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलने की वजह से पूरा भारत गुस्से में है. यह भी पढ़ें: Zimbabwe vs South Africa, 4th Match Winner Prediction: चौथे टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को कांटे की टक्कर देने उतरेगी जिम्बाब्वे, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स लीग में भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे 6 देश हिस्सा ले रहे हैं. पाकिस्तान चैंपियंस के साथ युवराज सिंह की कप्तानी वाली इंडिया चैंपियंस टीम के मैच खेलने से भारतीय फैंस में गुस्सा और नाराजगी भरी हुई है. पहलगाम में 22 अप्रैल को पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों ने भारत के 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी. यह घाव अभी भरा भी नहीं था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स लीग में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होने की खबर ने भारतीय फैंस में आक्रोश पैदा कर दिया है.

🚨BREAKING

The India vs Pakistan game in the World Championship of Legends could now get cancelled.

According to reports Harbhajan Singh and Yusuf Pathan have already withdrawn from the tournament.

— RevSportz Global (@RevSportzGlobal) July 19, 2025