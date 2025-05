IND-W vs SL-W 4th ODI 2025 Key Players To Watch Out: महिला ट्राई सीरिज के चौथे वनडे में इन खिलाड़ियों पर टिकी होंगी भारत और श्रीलंका की उम्मीदें, जानिए किनका प्रदर्शन होगा निर्णायक

श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sri Lanka Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team Key Players To Watch Out: श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम वनडे ट्राई सीरीज का चौथा मुकाबला 04 मई(शुक्रवार) को कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला जाएगा. यह सीरीज़ अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है और चौथे वनडे मुकाबले में दोनों टीमों की नजरें जीत दर्ज कर सीरीज़ में बढ़त बनाने पर टिकी होंगी. इस मुकाबले से पहले जहां दोनों टीमें अपनी कमियों को सुधारने में लगी हैं, वहीं कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका प्रदर्शन मैच का रुख तय कर सकता है. श्रीलंका बनाम भारत Women's Tri-Nation Series के चौथे वनडे की मिनी बैटल में ये खिलाड़ी एक दुसरे को करेंगें तंग

यह मुकाबला न केवल सीरीज़ के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि वनडे विश्व कप से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को भी बढ़ा सकता है. भारत जहां अपने अनुभव और गहराई पर भरोसा करेगा, वहीं श्रीलंका युवा खिलाड़ियों की फुर्ती और घरेलू परिस्थितियों का लाभ उठाने की कोशिश करेगी। ऐसे में चौथे वनडे में एक रोमांचक भिड़ंत की पूरी उम्मीद है.

भारत की तरफ से इन खिलाड़ियों पर रहेंगी निगाहें

प्रतिभा रावल: भारतीय महिला टीम की नई बल्लेबाज़ी सितारा बनकर उभरी हैं. उन्होंने पिछले मैचों में शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई है. उनकी निरंतरता और संयम ने उन्हें टीम की भरोसेमंद सलामी बल्लेबाज़ बना दिया है.

हरमनप्रीत कौर: भारतीय टीम कप्तान मिडिल आर्डर में बड़ी जिम्मेदारी रहती हैं, अपने अनुभव और आक्रामक बल्लेबाज़ी के लिए जानी जाती हैं. वह मिडिल ऑर्डर में टीम को स्थिरता देती हैं और जब भी टीम को तेज रन गति की जरूरत होती है, हरमनप्रीत एक बार फिर मोर्चा संभाल लेती हैं.

स्नेह राणा: भारतीय टीम की प्रमुख ऑलराउंडर हैं. उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया है. उनकी स्पिन गेंदबाज़ी श्रीलंकाई बल्लेबाज़ों को परेशान कर सकती है, वहीं जरूरत पड़ने पर वह नीचे के क्रम में तेजी से रन भी बना सकती हैं.

श्रीलंका की ओर से ये खिलाड़ी हो सकते हैं मैच विनर

हर्षिता समरविक्रमा: श्रीलंका महिला टीम की सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज़ बन चुकी हैं. उन्होंने भारतीय गेंदबाज़ों के खिलाफ साहसिक बल्लेबाज़ी की है और अच्छी शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है.

मल्लकी मदारा: तेज़ गेंदबाज़ी के साथ-साथ नई गेंद से स्विंग कराने की क्षमता रखती हैं। वह पावरप्ले में विकेट निकालकर भारत को शुरुआती झटके दे सकती हैं.

देउमी विहांगा: एक युवा लेकिन प्रतिभावान ऑलराउंडर हैं. उन्होंने पिछली सीरीज़ में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी उपयोगिता साबित की है. गेंद से विविधता और बल्ले से तेजी, उन्हें एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है.