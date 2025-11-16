India A vs Pakistan A, ACC Mens Asia Cup Rising Stars 2025 6th Match Winner Prediction: आज इंडिया ए बनाम पाकिस्तान ए के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

भारत ए बनाम पाकिस्तान ए (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India A Cricket Team vs Pakistan A Cricket Team, ACC Mens Asia Cup Rising Stars 2025 6th Match Winner Prediction: एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का छठा मुकाबला आज यानी 16 नवंबर को भारत ए क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान ए क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोहा (Doha) के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (West End Park International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा. यूएई पर शानदार जीत दर्ज कर इंडिया ए ने इस टूर्नामेंट का आगाज किया है. पाकिस्तान की टीम को भी अपने पहले मुकाबला में ओमान के खिलाफ जीत मिली. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में इंडिया ए की अगुवाई जितेश शर्मा (Jitesh Sharma) कर रहें हैं. जबकि, पाकिस्तान ए की कमान इरफान खान (Irfan Khan) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs South Africa, 1st Test Match Day 3 Scorecard: कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया को 30 रनों से रौंदा, सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त; यहां देखें IND बनाम SA मैच का स्कोरकार्ड

दोनों टीमें जीत दर्ज करके भले उतरेगी लेकिन डर का माहौल पाकिस्तान के खेमे में जरूर नजर आ सकता हैं. एशिया कप 2025 और महिला वनडे वर्ल्ड कप में सीनियर खिलाड़ियों की हार के बाद पाकिस्तान की टीम पर काफी ज्यादा दबाब होगा.

पहले मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी के शानदार 144 और जितेश शर्मा के 83 रनों की बदौलत इंडिया ए ने 20 ओवरों में 297-4 का विशाल स्कोर खड़ा किया. यूएई के लिए यह स्कोर पहुंच से बाहर था और वे 148 रनों से हार गए. दूसरी ओर पाकिस्तान ए ने पहले मैच में ओमान को हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने 20 ओवरों में 4 विकेट पर 220 रन का स्कोर खड़ा किया. जवाब में ओमान की टीम 180 रन ही बना पाई. पाकिस्तान ने मैच 40 रन से जीता.

ग्रुप चरण का यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि दोनों ही टीमें टूर्नामेंट में अपनी शुरुआत जीत के साथ कर चुकी हैं. दोनों ही टीमों में युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद हैं, जो इस मुकाबले में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं. सभी की निगाहें युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी, जो एक और बड़ी पारी खेलने को बेताब होंगे.

इंडिया ए बनाम पाकिस्तान ए हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND A vs PAK A Head to Head)

इंडिया ए बनाम पाकिस्तान ए के बीच अबतक महज एक ही टी20 मुकाबला खेला गया हैं. इस दौरान इंडिया ए का पड़ला भारी रहा हैं. इंडिया ए ने इकलौता मुकाबला अपने नाम किया हैं. इस मुकाबले को जीतकर इंडिया ए की टीम यह बढ़त जारी रखना चाहेगी.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (IND A vs PAK A Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में टीम इंडिया का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. पाकिस्तान के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर टीम इंडिया की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. टीम इंडिया के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे टूर्नामनेट का छठा मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

टीम इंडिया की जीत की संभावना: 60%

पाकिस्तान की जीत की संभावना: 40%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (India A vs Pakistan A 6th T20I Probable Playing XI)

इंडिया ए टीम: प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नेहल वढेरा, नमन धीर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर और कप्तान), रमनदीप सिंह, आशुतोष शर्मा, हर्ष दुबे, यश ठाकुर, गुरजापनीत सिंह, सुयश शर्मा.

पाकिस्तान शाहीन्स: यासिर खान, मोहम्मद नईम, मोहम्मद फैक, माज सदाकत, गाजी गौरी (विकेटकीपर), इरफान खान (कप्तान), साद मसूद, मुबासिर खान, उबैद शाह, अहमद दानियाल, मोहम्मद सलमान.

नोट: इंडिया ए क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान ए क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.