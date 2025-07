राहुल द्रविड़ से लेकर सचिन तेंदुलकर तक, इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ियों पर एक नजर; पूरी सूची देखें

England Cricket Team vs India National Cricket Team: भारत के मौजूदा इंग्लैंड दौरे में पहले तीन टेस्ट मैचों के बाद शतकों की भरमार हो गई है. भारतीय खिलाड़ियों ने भी रन बनाए हैं और कुछ शतक भी लगाए हैं. अपनी शानदार पारियों के बावजूद, पूर्व भारतीय दिग्गज राहुल द्रविड़ अभी भी इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड रखते हैं. आइए, इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज़्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ियों पर एक नज़र डालते हैं.

राहुल द्रविड़

Rahul Dravid (Photo Credits: @MaheshMGW23/Twitter)

राहुल द्रविड़, जिन्हें टीम इंडिया 'दीवार' कहा जाता था, ने इंग्लैंड के खिलाफ 21 टेस्ट मैचों में सात शतक लगाए हैं. उन्होंने 60.93 की प्रभावशाली औसत से 1950 रन बनाए हैं.

सचिन तेंदुलकर

Sachin Tendulkar gets adjured out by third umpire (Photo Credit:X/@ICC)

'मास्टर ब्लास्टर' सचिन तेंदुलकर के नाम इंग्लैंड के खिलाफ सात टेस्ट शतक हैं, जो द्रविड़ के बराबर ही है, लेकिन उन्होंने यह उपलब्धि 32 टेस्ट मैचों में हासिल की थी. कुल मिलाकर, सचिन ने 51.73 की औसत से 2,535 रन बनाए हैं.

मोहम्मद अजहरुद्दीन

Mohammad Azharuddin (Photo Credit: X/@azharflicks)

पूर्व भारतीय कप्तान अज़हरुद्दीन इंग्लैंड के खिलाफ 15 टेस्ट मैचों में छह शतकों के साथ दूसरे नंबर पर हैं. अपने सीमित मैचों में, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 58.09 की औसत से 1,278 रन बनाए हैं.

शुभमन गिल

Shubman Gill (Photo credit: X/@BCCI)

भारतीय टेस्ट कप्तान गिल, ऋषभ पंत, केएल राहुल, दिलीप वेंगसरकर, विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा सभी ने इंग्लैंड के खिलाफ पांच-पांच शतक लगाए हैं. गौरतलब है कि वेंगसरकर ने लॉर्ड्स में तीन और केएल राहुल ने दो शतक लगाए हैं, जो इस मैदान पर किसी भी भारतीय खिलाड़ी द्वारा बनाए गए सर्वाधिक शतक हैं.

रोहित शर्मा

Rohit Sharma (Photo credit: X @BCCI)

भारत के पूर्व टेस्ट कप्तान रोहित, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर और गुंडप्पा विश्वनाथ ने इंग्लैंड के खिलाफ चार-चार शतक लगाए हैं