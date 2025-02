IND vs BAN Champions Trophy 2025: बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले वाराणसी में भारत की जीत के लिए हवन और पूजन, भारतीय क्रिकेटरों के तस्वीर पर लगाया जीत का तिलक- Video

वाराणसी, 20 फरवरी: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत का पहला मुकाबला बांग्लादेश से है. 2013 के बाद से यह ट्रॉफी भारत की झोली में नहीं आई है और इस सूखे को खत्म करने के लिए वाराणसी के क्रिकेट प्रेमियों ने भारत की जीत के लिए यज्ञ, हवन और पूजन किया. क्रिकेट प्रेमियों ने भारतीय क्रिकेटरों के चित्रों पर विजय तिलक लगाकर जीत की कामना की. यज्ञ में शामिल क्रिकेट प्रेमी आलोक पांडे ने कहा कि यह हवन भारतीय टीम की विजय के लिए किया गया है. उन्होंने बताया कि हाल ही में भारत ने वर्ल्ड कप 2023 जीता था, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत की पकड़ लंबे समय से कमजोर रही है. इस हवन के माध्यम से टीम को ऊर्जा और ताकत मिलेगी ताकि वह इस बार ट्रॉफी अपने नाम कर सके.

क्रिकेट अकादमी में प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ियों में भी जबरदस्त उत्साह देखा गया। युवा क्रिकेटर आर्यन ने कहा कि सभी बल्लेबाज और गेंदबाज अच्छी फॉर्म में हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस मैच में विराट कोहली भी शानदार प्रदर्शन करेंगे.

Uttar Pradesh: In Varanasi, cricket fans performed a victory Yajna and Havan for India's win in the ICC Champions Trophy match against Bangladesh. After 2013, the trophy hasn't come to India, and locals are hopeful for the team's success pic.twitter.com/iJrjBgVl2l

