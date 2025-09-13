BAN vs SL Asia Cup 2025 Mini Battle: बांग्लादेश बनाम श्रीलंका एशिया कप मैच के मिनी बैटल में इन खिलाड़ियों पर रहेगी निगाहें, जो एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान

Photo Credits: @Sri Lanka Cricket-X (formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 का 5वां मुकाबला 13 सितंबर को अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला जाएगा. दोनों टीमों के पास अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन मिश्रण है, लेकिन इस मैच के दौरान कुछ मिनी बैटल्स ऐसे होंगे, जो नतीजे को पूरी तरह बदल सकते हैं. श्रीलंका इस मुकाबले में अपने मजबूत स्पिन आक्रमण और बैटिंग लाइनअप पर विश्वास करेगा, जबकि बांग्लादेश अपने ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत दूसरी जीत की तलाश में उतरेगा. बांग्लादेश बनाम श्रीलंका एशिया कप मैच पर बारिश का साया? जानिए कैसा रहेगा अबू धाबी के मौसम का हाल

छोटे-छोटे पलों में जीत-हार का फैसला हो सकता है और इन मिनी बैटल्स पर सभी की निगाहें रहेंगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि लिटन दास बनाम महीश तीक्षणा और मुस्तफिजुर रहमान बनाम चरित असलंका में किसका पलड़ा भारी रहता है और कौन अपनी टीम को जीत दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है.

लिटन दास बनाम महीश तीक्षणा

बांग्लादेश के कप्तान और सलामी बल्लेबाज़ लिटन दास लगातार अच्छे फॉर्म में हैं और पावरप्ले का फायदा उठाने में माहिर हैं. श्रीलंका के स्टार मिस्ट्री स्पिनर महीश तीक्षणा नई गेंद से ओपनिंग बल्लेबाजों को जल्द फंसा सकते हैं. लिटन दास की तकनीक और तीक्षणा की विविधता वाली गेंदबाज़ी के बीच की भिड़ंत मैच के शुरुआती ओवरों में ही रोमांच भर सकती है. अगर लिटन दास सेट हो गए तो बांग्लादेश को तेज़ शुरुआत मिलेगी, वहीं तीक्षणा अगर उन्हें जल्दी आउट कर पाए तो श्रीलंका दबदबा बना सकता है.

मुस्तफिजुर रहमान बनाम चरित असलंका

बांग्लादेश के प्रमुख तेज़ गेंदबाज़ मुस्तफिजुर रहमान अपनी स्लोअर गेंद और यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं. उनका सामना श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका से होगा, जो मिडल ओवर्स में आक्रमण करना पसंद करते हैं. मुस्तफिजुर की गेंदों पर असलंका का आक्रामक रुख, दोनों के बीच मुकाबले को बेहद रोचक बना देगा. अगर असलंका क्रीज पर टिक गए तो श्रीलंका बड़े स्कोर की ओर बढ़ सकता है, वहीं मुस्तफिजुर उनका विकेट जल्दी लेकर मैच का पासा पलट सकते हैं.