ICC New Rules For Cricket In All Formats: बाउंड्री कैच से लेकर कन्कशन तक, अब बदलेगा क्रिकेट का खेल,आईसीसी ने सभी फॉर्मेट्स में किए अहम बदलाव

आईसीसी(Credit: X/@ICC)

ICC New Rules For Cricket In All Formats: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने टेस्ट और व्हाइट-बॉल दोनों प्रारूपों के लिए वनडे में गेंदों के उपयोग, बाउंड्री कैच और कन्कशन रिप्लेसमेंट के संबंध में कई बदलावों की घोषणा की है. इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है खेल की गति और ओवर रेट को तेज करने के प्रयासों में, सबसे लंबे प्रारूप को तेज करने के लिए स्टॉप क्लॉक. स्टॉप क्लॉक, जिसे व्हाइट-बॉल क्रिकेट में पहले ही सफलतापूर्वक आजमाया जा चुका है, अब टेस्ट में एक स्थायी विशेषता बन गई है. फील्डिंग करने वाली टीमों को पिछले ओवर को पूरा करने के 60 सेकंड के भीतर एक नया ओवर शुरू करना होगा. इसका पालन न करने पर पेनल्टी लगाई जाएगी, प्रति पारी दो चेतावनियां, उसके बाद हर उल्लंघन के लिए पांच रन का जुर्माना. ये चेतावनियां हर 80 ओवर के बाद नई गेंद की उपलब्धता के अनुसार रीसेट हो जाएंगी.

यह बदलाव देरी को कम करने और तेज ओवर रेट को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है, जो टेस्ट क्रिकेट में लंबे समय से चली आ रही चिंता है. एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में, दो गेंदों का उपयोग पहले 34 ओवरों तक सीमित रहेगा. फिर फील्डिंग टीम अंतिम 16 ओवरों के लिए उनमें से एक गेंद का चयन करेगी. नए नियमों के अनुसार, बाउंड्री के पार गेंद के साथ हवा में संपर्क बनाने वाले किसी भी क्षेत्ररक्षक को कैच पूरा करने के लिए पूरी तरह से खेल के मैदान में उतरना होगा. यदि वे बाहर निकलते हैं और फिर से छलांग लगाते हैं, तो वे मैदान के अंदर उतरने से पहले केवल एक बार और गेंद के साथ संपर्क कर सकते हैं. यह भी पढ़े: New Rule For T20 Powerplay: अब ओवर नहीं, गेंदें तय करेंगी पावरप्ले की सीमा, T20 क्रिकेट में नया नियम लागू!

टीमों को अब कन्कशन सब्स्टीट्यूट को पहले से ही नामांकित करना होगा. इसके अतिरिक्त, कन्कशन से पीड़ित खिलाड़ी को खेलने के लिए वापस लौटने से पहले कम से कम सात दिन तक स्टैंड-डाउन रहना होगा. गेंदबाज को डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के दौरान इधर-उधर घूमते हुए देखने वाले गेंदबाज को रियायत देने के प्रयास में, व्हाइट-बॉल प्रारूपों में एक नया वाइड बॉल नियम लागू किया जाएगा. परिवर्तनों के हिस्से के रूप में, डिलीवरी के बिंदु पर बल्लेबाज के पैरों की स्थिति को अब वाइड के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में उपयोग किया जाएगा, भले ही बल्लेबाज बाद में ऑफ साइड में चला जाए. ट्रायल में देखा जाएगा कि लेग स्टंप और प्रोटेक्टेड एरिया मार्कर के बीच पॉपिंग क्रीज से गुजरने वाली गेंद को वाइड नहीं कहा जाएगा.

इसमें मदद करने के लिए, प्रोटेक्टेड एरिया मार्कर लाइन को पॉपिंग क्रीज तक बढ़ाया जाएगा और यह अंपायरों के लिए एक गाइड के रूप में काम करेगा. कोई भी लेग-साइड डिलीवरी जो बल्लेबाज के पैरों के पीछे से और पॉपिंग क्रीज तक पहुंचने के समय लाइन के बाहर से गुजरती है, उसे अभी भी वाइड कहा जा सकता है. पहले, एक ऐसी डिलीवरी के लिए वाइड कहा जाता था जिसे वाइड नहीं कहा जाता अगर बल्लेबाज अपनी सामान्य बल्लेबाजी स्थिति में रहता. डिसीजन रिव्यू सिस्टम जोन (डीआरएस) अब स्टंप और बेल्स की वास्तविक भौतिक रूपरेखा को विकेट जोन के रूप में उपयोग करेगा, जिससे एलबीडब्ल्यू निर्णय अधिक सटीक हो जाएंगे.

जानबूझकर शॉर्ट रन के लिए वर्तमान में पांच रन की पेनल्टी के अलावा, फील्डिंग टीम यह भी चुनेगी कि अगली डिलीवरी के लिए दोनों में से कौन सा बल्लेबाज स्ट्राइक लेगा. घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट में, यदि कोई खिलाड़ी मैच शुरू होने के बाद (किसी भी प्री-मैच वार्म-अप अवधि सहित) किसी भी समय खेल के मैदान पर गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो उसे मैच के शेष समय के लिए पूरी तरह से भाग लेने वाले समान खिलाड़ी द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है. नए टेस्ट नियम पहले से ही प्रभावी हैं, जो 17 जून को श्रीलंका बनाम बांग्लादेश टेस्ट में शुरू हुए थे. वनडे और टी20 के लिए नई खेल स्थितियां उसी श्रीलंका बनाम बांग्लादेश श्रृंखला के दौरान शुरू होंगी, जिसमें 2 जुलाई से तीन वनडे मैचों की श्रृंखला और 10 जुलाई से तीन मैचों की टी20 श्रृंखला होगी. इन तिथियों के बाद सभी टेस्ट, वनडे और टी20 मैच नई खेल स्थितियों के तहत खेले जाएंगे.