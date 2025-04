Hyderabad vs Mumbai, TATA IPL 2025 41th Match Winner Prediction: सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians, TATA IPL 2025 41th Match Pitch Report: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2025) के 18वें संस्करण में आज फैंस के लिए एक कांटे की टक्कर की तैयार है. टूर्नामेंट का 41वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस (Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैदराबाद (Hyderabad) के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम (Rajiv Gandhi International Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस ने आठ मैचों में चार जीते हैं और चार हारे हैं. आठ अंकों के साथ मुंबई अंक तालिका में छठे स्थान पर है. सनराइजर्स हैदराबाद की स्थिति अच्छी नहीं है.

सनराइजर्स हैदराबाद ने भी सात मैच खेले हैं लेकिन सिर्फ दो ही मैच जीते हैं जबकि पांच मैचों में उसे हार मिली है. Hyderabad vs Mumbai, TATA IPL 2025 41th Match Key Players To Watch Out: सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर पॉइटंस टेबल में लंबी छलांग लगाना चाहेगी सनराइजर्स हैदराबाद, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

सनराइजर्स हैदराबाद अंक तालिका में नौवें नंबर पर है. अगर आज सनराइजर्स हैदराबाद जीतती है तो वह आठवें पायदान पर आ जाएगी. ऐसे में यह मुकाबला बेहद रोमांचक रहने वाला है. इस टूर्नामेंट के लीग चरण में दोनों टीमों के बीच यह दूसरा मुकाबला होगा. मुंबई इंडियंस ने लगातार तीन मैच जीतकर एक और हारे हुए सीज़न की वापसी की है. वहीं सनराइजर्स हैदराबाद का आखिरी मैच रिवर्स फिक्स्चर था. सनराइजर्स हैदराबाद को पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीत हासिल हुई है.

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस के आकंड़ें (MI vs SRH Head To Head In IPL)

आईपीएल इतिहास में सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस के बीच अबतक कुल 24 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान मुंबई इंडियंस का पड़ला भारी रहा हैं. मुंबई इंडियंस की टीम ने 14 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, सनराइजर्स हैदराबाद को महज 10 मैच में जीत नसीब हुई हैं. इस सीजन दोनों टीम की यह दूसरी भिड़ंत है. इस सीजन के पहली भिड़ंत में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेट से हराया था. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले खेले गए थे. इस दौरान दोनों टीमों ने एक-एक मैच अपने नाम किया था.

अपने आखिरी मुकाबले में हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 9 विकेट से हराया था. उस मैच में रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव ने अर्धशतक लगाए थे. एक बार फिर टीम अपने इन प्रमुख बल्लेबाजों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेगी. दूसरी तरफ, सनराइजर्स हैदराबाद को अपने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार मिली थी. सनराइजर्स हैदराबाद के टॉप आर्डर के बल्लेबाज ईशान किशन ने इस सीजन में अपनी पिछली 6 पारियों में कुल 32 रन बनाए हैं. आज के मुकाबले में ईशान किशन हर हाल में बड़ी पारी खेलने की कोशिश करेंगे.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (SRH vs MI Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. सनराइजर्स हैदराबाद के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर मुंबई इंडियंस की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. मुंबई इंडियंस के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे टूर्नामेंट का 41वां मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

मुंबई इंडियंस की जीत की संभावना: 53%

सनराइजर्स हैदराबाद की जीत की संभावना: 47%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

सनराइजर्स हैदराबाद: ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नितीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, पैट कमिंस (कप्तान), हर्षल पटेल, जीशान अंसारी, मोहम्मद शमी और ईशान मलिंगा.

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा, रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), विल जैक्स, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), नमन धीर, मिचेल सेंटनर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, और जसप्रीत बुमराह.

नोट: सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.