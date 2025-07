England vs India, 2nd Test Day 2 Live Streaming In India: बर्मिंघम टेस्ट में दूसरे दिन टीम इंडिया के बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या इंग्लैंड के गेंदबाज करेंगे वापसी, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

भारत बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs India National Cricket Team, 2nd Test Match 2025 Day 2 Live Streaming And Telecast Update: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा मुकाबला आज यानी 2 जुलाई से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham ) के एजबेस्टन ग्राउंड्स (Edgbaston Ground) में खेला जा रहा हैं. पहले टेस्ट में इंग्लैंड की टीम ने टीम इंडिया को पांच विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. बर्मिंघम में होने वाले दूसरे टेस्ट में भी मेजबान टीम का पलड़ा भारी हो सकता हैं. पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 85 ओवर में पांच विकेट खोकर 310 रन बना लिए थे. शुभमन गिल नाबाद 114 रन और रवींद्र जडेजा नाबाद 41 रन बनाकर खेल रहे हैं. इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की कमान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) के कंधों पर हैं. जबकि, टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. यह भी पढ़ें: England vs India, 2nd Test Match 2025 Day 1 Stumps Scorecard: पहले दिन का खेल खत्म, टीम इंडिया ने बनाए 310 रन, शुभमन गिल एक बाद फिर बन संकटमोचक; यहां देखें स्कोरकार्ड

दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 15 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. इसके बाद सलामी बल्लेबाज यशस्वी जयसवाल और करुण नायर ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 100 रन के करीब लेकर गए.

पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 85 ओवरों में पांच विकेट खोकर 310 रन बना लिए हैं. टीम इंडिया की तरफ से कप्तान शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा नाबाद 114 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान शुभमन गिल ने 216 गेंदों पर 12 चौके लगाए. शुभमन गिल के अलावा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जयसवाल ने 87 रन बनाए.

दूसरी तरफ, इंग्लैंड की टीम को क्रिस वोक्स ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. इंग्लैंड की ओर से क्रिस वोक्स ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. क्रिस वोक्स के अलावा कप्तान बेन स्टोक्स, ब्रायडन कार्स और शोएब बशीर ने एक-एक विकेट चटकाए. अब दूसरे दिन का खेल और भी दिलचस्प हो गया हैं.

लाइव प्रसारण कहां? (IND vs ENG Live Telecast)

टीम इंडिया बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के सभी पांच मैचों को लाइव अगर आप टीवी पर देखना चाहते हैं तो बता दें कि लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला भारतीय समयनुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होंगे. टॉस का समय आधे घंटे पहले 3 बजे का है.

लाइव स्ट्रीमिंग कहां? (IND vs ENG Live Streaming)

लाइव टेलीकास्ट के राइट्स सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं लेकिन भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर होगी. सीरीज के लिए दोनों के बीच एक करार होने की खबर पहले आई थी.

डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर फ्री में देखें भारत बनाम इंग्लैंड लाइव टेस्ट मैच

भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट मैचों का लाइव प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर फ्री में होगा. इसके लिए कोई स्पेशल प्लान की जरुरत नहीं होगी.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.