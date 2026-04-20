GT vs MI, IPL 2026 30th Match Live Score Update: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई इंडियंस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Gujarat Titans vs Mumbai Indians, TATA Indian Premier League 2026 30th Match Live Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 30वां मुकाबला 20 अप्रैल को गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई इंडियंस (GT vs MI) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों का इस सीजन में प्रदर्शन अलग-अलग रहा है. गुजरात टाइटंस ने 5 मुकाबलों में 3 जीत दर्ज की है, जबकि मुंबई इंडियंस ने 5 मैचों में सिर्फ 1 जीत हासिल की है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. जबकि, मुंबई इंडियंस की कमान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: KKR vs RR, IPL 2026 28th Match Winner Prediction: टूर्नामेंट के 28वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीत की राह पर लौटना चाहेंगी कोलकाता नाइट राइडर्स, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 30वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी. टीम ने पिछले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया था और खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं. दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस इस सीजन में संघर्ष कर रही है और टीम वापसी के इरादे से मैदान में उतरेगी. गुजरात टाइटंस इस मुकाबले में अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी. टीम के बल्लेबाज शानदार फॉर्म में हैं और घरेलू मैदान का फायदा उठाना चाहेंगे. दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की टीम वापसी के इरादे से मैदान में उतरेगी और अपने अनुभवी खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगी.

गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम बनाम मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Gujarat Titans Cricket Team vs Mumbai Indians Cricket Team Match Scorecard)

आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 8 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें गुजरात टाइटंस ने 5 मैच जीते हैं, जबकि मुंबई इंडियंस को 3 मुकाबलों में जीत मिली है. ऐसे में आंकड़ों के अनुसार गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी नजर आता है. गुजरात टाइटंस की टीम इस मुकाबले में संतुलित नजर आ रही है. शुभमन गिल और साई सुदर्शन बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं. दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की टीम में सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और दीपक चाहर टीम को मजबूती देंगे.

नोट: गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम बनाम मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.