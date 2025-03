GT vs MI, IPL 2025 9th Match Pitch Report: अहमदाबाद में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज मचाएंगे तांडव या गुजरात टाइटंस के गेंदबाज करेंगे वापसी, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई इंडियंस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Gujarat Titans Cricket Team vs Mumbai Indians Cricket Team, IPL 2025 9th Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का नौवां मुकाबला आज यानी 29 मार्च गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम (GT) बनाम मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम (MI) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे खेला जाएगा. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. जबकि, मुंबई इंडियंस की कमान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के कंधों पर हैं. GT vs MI T20 Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

इस सीजन के पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या पहला मैच नहीं खेल पाए थे, अब वापसी कर चुके हैं और अपनी पुरानी टीम गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलते नजर आ सकते हैं. आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस का दूसरा मैच है. दोनों टीमें अपना पहला मैच हार चुकी हैं. आईपीएल पॉइंट टेबल में खाता खोलने के लिए दोनों को जीत चाहिए, पर मिलेगी किसी एक को ही.

गुजरात टाइटंस की ताकत उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी में है. बल्लेबाजी में जॉस बटलर, साई सुदर्शन पर सबकी निगाहें होंगी. वहीं, गेंदबाजी में राशिद खान, कगिसो रबाडा पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. दूसरी तरफ, मुंबई इंडियंस के पास रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, और जसप्रीत बुमराह जैसे स्टार्स हैं. यह मैच बल्ले और गेंद की जंग का शानदार नजारा पेश करेगा.

इस सीजन की शुरुआत दोनों के लिए निराशाजनक रही है. दोनों टीमें इस सीजन की अपनी पहली हार के बाद वापसी की कोशिश में हैं. गुजरात टाइटंस को पंजाब किंग्स ने 11 रनों से हराया, जबकि मुंबई इंडियंस को चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 विकेट से मात दी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (GT vs MI Head To Head)

आईपीएल इतिहास में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच अबतक कुल पांच मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान गुजरात टाइटंस का पड़ला भारी रहा हैं. गुजरात टाइटंस ने तीन मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, मुंबई इंडियंस को महज दो मुकाबलों में जीत नसीब हुई हैं. मुंबई इंडियंस इस बार वापसी करना चाहेगी.

पिच रिपोर्ट (Narendra Modi Stadium Pitch Report)

इस सीजन का नौवां मुकाबला गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच अहमदाबाद में खेला जाएगा. नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए मुफीद मानी जाती है, लेकिन स्पिनरों को भी इस पिच से मदद मिलती है. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 172 है. दिन के मैच में टॉस का ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन टीमें पहले बल्लेबाजी कर पिच की खुरदरापन का फायदा उठाना चाहेंगी. पिछले आईपीएल सीज़न में इस मैदान पर खेले गए मैचों में टॉस जीतने वाली टीम ने 55% बार जीत हासिल की थी, जो टॉस की अहमियत को दर्शाता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), जॉस बटलर (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, शेरफेन रदरफोर्ड, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, अर्शद खान, राशिद खान, रवि साई किशोर, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज.

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), विल जैक्स, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), नमन धीर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, विग्नेश पुथुर, जसप्रीत बुमराह.