England Champions vs Australia Champions, 3rd Match WCL 2025 Pitch Report And Weather Update: बर्मिंघम में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज करेंगी रनों की बारिश या इंग्लैंड के गेंदबाज दिखाएंगे जलवा, मैच से पहले जानें एजबेस्टन की पिच रिपोर्ट

इंग्लैंड चैंपियंस बनाम ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Champions vs Australia Champions, World Championship of Legends 2025 3rd Match 2025 Pitch Report And Weather Update: वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL 2025) का तीसरा मुकाबला आज यानी 19 जुलाई को इंग्लैंड चैंपियंस और ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस की टीम के बीच में खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham) के एजबेस्टन (Edgbaston) में भारतीय समयानुसार रात 9 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड की अगुवाई इयोन मॉर्गन (Eoin Morgan) कर रहे हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान ब्रेट ली (Brett Lee) के कंधों पर हैं. इंग्लैंड चैंपियंस की टीम इस टूर्नामेंट की मजबूत टीमों में से एक मानी जा रही थी, लेकिन उन्हें अपने पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा. यह भी पढ़ें: Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? लंदन वनडे मुकाबले में इंग्लैंड बनाम टीम इंडिया पर सट्टा बाजार का माहौल हुआ गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में इंग्लैंड चैंपियंस की टीम को पाकिस्तान चैंपियंस के हाथों हार का सामना करना पड़ा. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इंग्लैंड चैंपियंस इस मैच में अपनी प्लेइंग इलेवन में कुछ बदलाव कर सकते हैं ताकि जीत की पटरी पर लौट सकें. वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ने इस टूर्नामेंट के लिए बेहद संतुलित और अनुभवी टीम का चयन किया है. टीम ने कुछ बेहतरीन टी20 खिलाड़ियों को शामिल किया है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में गहराई लाते हैं.

ब्रेट ली की अगुवाई में यह टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है, जिसमें शॉन मार्श, पीटर सिडल जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले में जीत के इरादे से उतरेगी और अपने दमदार प्रदर्शन से टूर्नामेंट में बढ़त बनाना चाहेगी, जबकि इंग्लैंड की टीम घरेलू दर्शकों के सामने वापसी करने के दबाव में होगी.

शोपीस टूर्नामेंट में इंग्लैंड के चार अलग-अलग स्थानों पर 18 ब्लॉकबस्टर मैच देखने को मिलेंगे. वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के दूसरे सीजन में छह टीमें हिस्सा ले रही हैं. साल 2011 वर्ल्ड कप के हीरो युवराज सिंह की टीम इंडिया छह टीमों के टूर्नामेंट की मौजूदा चैंपियन है. वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का पहला सीजन भारत चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को हराकर जीता था. इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीमें हिस्सा ली हैं.

डब्लूसीएल 2025 में भारत चैंपियंस के अलावा पाकिस्तान चैंपियंस, ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस, इंग्लैंड चैंपियंस, साउथ अफ्रीका चैंपियंस और वेस्टइंडीज चैंपियंस की टीमें भी हिस्सा लेंगी. दिग्गजों के बीच होने वाली इस भिड़ंत का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

एजबेस्टन स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Edgbaston Pitch Report)

एजबेस्टन स्टेडियम में टॉस जीतने वाली टीम में रन चेज करना ज्यादा पसंद करती है. इस मैदान पर अब तक 13 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने चार मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, छह बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने बाजी मारी हैं. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 154 रन रहा है, इस मैदान पर आखिरी टी20 इंटरनेशनल साल 2023 में खेला गया था. पिच पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों को स्विंग और सीम का पूरा साथ मिलेगा. घास और शुरुआती नमी की वजह से गेंदबाजी आसान रहेगी. इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती हैं.

बर्मिंघम का मौसम का हाल (Birmingham Weather Report)

19 जुलाई को बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर इंग्लैंड चैंपियंस बनाम ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस टी20 मुकाबले के दौरान मौसम कुछ हद तक बादलों से घिरा रहेगा. तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस (72 डिग्री फारेनहाइट) रहने की उम्मीद है. शाम के समय हल्की फुहारें पड़ सकती हैं, जिससे मैदान थोड़ा नम महसूस हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर मौसम सुहावना और खेलने योग्य बना रहेगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

इंग्लैंड चैंपियंस: एलिस्टेयर कुक, इयान बेल, मॉइन अली, इयोन मोर्गन (कप्तान), फिल मस्टर्ड (विकेटकीपर), रवि बोपारा, सैमित पटेल, लियम प्लंकेट, क्रिस ट्रेमलेट, रयान साइडबॉटम, स्टुअर्ट मीकर.

ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस: शॉन मार्श, क्रिस लिन, बेन डंक (विकेटकीपर), डी आर्सी शॉर्ट, बेन कटिंग, मोइजेस हेनरिक्स, डैनियल क्रिश्चियन, स्टीव ओ'कीफ, ब्रेट ली (कप्तान), पीटर सिडल, नाथन कूल्टर-नाइल.

नोट: इंग्लैंड चैंपियंस बनाम ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.