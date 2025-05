IPL 2025: दिल्ली कैपिटल्स ने मुस्तफिजुर रहमान को किया साइन, यह विस्फोटक प्लेयर हुआ बाहर

IPL 2025: बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने आईपीएल 2025 के बचे हुए मैचों के लिए दिल्ली कैपिटल्स के साथ एक छोटा करार किया है. वह टीम में जेक फ्रेजर-मैकगर्क की जगह लेंगे. इस सलामी बल्लेबाज को नीलामी में 9 करोड़ रुपये में खरीदा गया था, लेकिन वह उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए. 24 वर्षीय मैकगर्क ने प्लेइंग इलेवन से बाहर होने से पहले 105.76 के स्ट्राइक रेट से छह मैचों में 55 रन बनाए. कथित तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार तनाव के बाद वह परेशान थे और आखिरकार उन्होंने इस लीग के बचे हुए मैचों से बाहर होने का फैसला किया.

इस बीच दिल्ली ने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया और मुस्तफिजुर को साइन करने की घोषणा की. उन्हें 6 करोड़ रुपये में साइन किया गया है. 29 वर्षीय इस खिलाड़ी ने आईपीएल में 57 मैच खेले हैं. जिसमें उन्होंने 8.14 की इकॉनमी रेट से 61 विकेट लिए हैं. पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व करते हुए मुस्तफिजुर ने अच्छा प्रदर्शन किया था और नौ मैचों में 14 विकेट लिए थे. वह इससे पहले 2022 और 2023 सत्र में दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.

Mustafizur Rahman is back in 💙❤️ after two years!

He replaces Jake Fraser-McGurk who is unavailable for the rest of the season. pic.twitter.com/gwJ1KHyTCH

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) May 14, 2025