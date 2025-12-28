Deepti Sharma New Milestone: चौथे टी20 मुकाबले में दीप्ति शर्मा के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका, इस मामले में मेगन शुट्ट को छोड़ देंगी पीछे

भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs Sri Lanka Women's National Cricket Team, 4th T20I Match: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज़ (T20I Series) का चौथा मुकाबला आज यानी 28 दिसंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम (Greenfield International Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को आठ विकेट से हरा दिया था. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना ली हैं. अब चौथे टी20 मुकाबलों को जीतकर टीम इंडिया सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करना चाहेगी. जबकि, श्रीलंका की टीम सीरीज में अपनी लाज बचाना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती हैं. इस सीरीज में भारत की कमान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के कंधों पर हैं. जबकि, श्रीलंका की अगुवाई चमारी अथापत्थु (Chamari Athapaththu) कर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Year Ended 2025: इस साल टेस्ट क्रिकेट में कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया का प्रदर्शन, यहां देखें शुभमन गिल एंड कंपनी का रिपोर्ट कार्ड

तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को आठ विकेट से हरा दिया. इसी के साथ पांच मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया ने 3-0 की अजेय बढ़त ले ली है. पहले मैच में टीम इंडिया को आठ विकेट से जीत मिली थी. दूसरा मुकाबला टीम इंडिया ने सात विकेट से अपने नाम किया था. टीम इंडिया ने 113 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया.

इस मैच में टीम इंडिया की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका होगा. दीप्ति शर्मा को इस रिकॉर्ड को अपने नाम करने के लिए एक विकेट की दरकार हैं. महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक केवल दो गेंदबाज ही ऐसी हैं जो 150 या उससे अधिक विकेट लेने में कामयाब हो सकी हैं. इसमें सबसे पहले ये कारनामा ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज मेगन शुट्ट ने किया था. मेगन शुट्ट के नाम अभी 123 टी20 मैचों में 151 विकेट दर्ज हैं. वहीं इसके बाद दीप्ति शर्मा का नाम आता जिन्होंने भी महिला टी20 इंटरनेशनल में अब तक 151 विकेट हासिल किए हैं. ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ होने वाले चौथे टी20 मुकाबले में यदि दीप्ति शर्मा सिर्फ एक विकेट लेने में कामयाब हो जाती हैं तो वह महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन जाएंगी.

महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज

मेगन शुट्ट (ऑस्ट्रेलिया) - 151 विकेट

दीप्ति शर्मा (भारत) - 151 विकेट

हेनरिएट इशिम्वे (रवांडा) - 144 विकेट

निदा दार (पाकिस्तान) - 144 विकेट

सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड) - 142 विकेट.

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.