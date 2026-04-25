DC vs PBKS, IPL 2026 35th Match Scorecard: अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स के सामने रखा 265 रनों का टारगेट, केएल राहुल और नीतीश राणा ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Delhi Capitals Cricket Team vs Punjab Kings Cricket Team, TATA Indian Premier League 2026 35th Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का रोमांच जारी है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए जोर लगा रही हैं. इस सीजन का 35वां मुकाबला आज यानी 25 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स (DC vs PBKS) के बीच खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम (Arun Jaitley Cricket Stadium) में खेला जा रहा है. दोनों टीमें इस मुकाबले में जीत दर्ज कर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगी. इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की कमान अक्षर पटेल (Axar Patel) के हाथों में है, जबकि पंजाब किंग्स की अगुवाई श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: RR vs SRH, IPL 2026 36th Match Winner Prediction: सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच में अब तक आईपीएल के इतिहास में कुल 35 बार भिड़ंत देखने को मिली है. जिसमें दिल्ली कैपिटल्स की टीम 17 मुकाबलों को अपने नाम करने में कामयाब रही है. वहीं पंजाब किंग्स को लेकर बात की जाए तो वह भी 17 मैच जीत चुकी है. एक मुकाबला बेनतीजा रहा है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है.

दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस सीजन में संतुलित नजर आ रही है. टीम के पास केएल राहुल और पृथ्वी शॉ जैसे आक्रामक बल्लेबाज हैं. मिडिल आर्डर में ट्रिस्टन स्टब्स और नितीश राणा टीम को मजबूती देते हैं. तेज गेंदबाजी की कमान कुलदीप यादव और मुकेश कुमार के कंधों पर होगी. दूसरी तरफ, पंजाब किंग्स शानदार फॉर्म में है. टीम के पास श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह जैसे खिलाड़ी हैं, जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल अहम भूमिका निभा सकते हैं.

दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम बनाम पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Delhi Capitals Cricket Team vs Punjab Kings Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम का आगाज शानदार निराशाजनक रहा और महज 28 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. इसके बाद केएल राहुल और नीतीश राणा ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 248 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में दो विकेट खोकर 264 रन बनाए. दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से केएल राहुल ने सबसे ज्यादा नाबाद 152 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान केएल राहुल ने महज 67 गेंदों पर 16 चौके और नौ छक्के लगाए. केएल राहुल के अलावा नितीश राणा ने 91 रन बनाए.

दूसरी तरफ, पंजाब किंग्स की टीम को अर्शदीप सिंह ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. पंजाब किंग्स की ओर से अर्शदीप सिंह और जेवियर बार्टलेट ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. अर्शदीप सिंह और जेवियर बार्टलेट के अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला. पंजाब किंग्स की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 265 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट में दो पॉइंट्स हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी: 264/2, 20 ओवर (केएल राहुल नाबाद 152 रन, पथुम निसांका 11 रन, नितीश राणा 91 रन और डेविड मिलर नाबाद 3 रन.)

पंजाब किंग्स की गेंदबाजी: (अर्शदीप सिंह 1 विकेट और जेवियर बार्टलेट 1 विकेट).

नोट: दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम बनाम पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.