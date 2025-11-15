IND vs SA 1st Test 2025 Day 2 Scorecard, Stumps: दूसरे दिन का खेल खत्म! दक्षिण अफ्रीका ने 7 विकेट खोकर बनाए 93 रन, भारत से मात्र 63 रन आगे, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पहला मुकाबला 14 नवंबर(शुक्रवार) से कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में खेला जा रहा हैं. जिसके दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में 35 ओवर में 7 विकेट खोकर 93 रन ही बना पाया हैं. मेज़बान टीम पर 63 रनों की बढ़त हासिल की. दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाज़ी भारतीय स्पिनरों के सामने एक बार फिर बिखरती नज़र आई. कप्तान टेंबा बावुमा 29 रन* बनाकर क्रीज पर टिके हुए हैं, जबकि कॉर्बिन बॉश 1* रन पर उनका साथ दे रहे हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में शुभमन गिल की जगह ऋषभ पंत क्यों कर रहे कप्तानी? जानिए चौंकाने वाली वजह

भारत की ओर से रविंद्र जडेजा दिन के सबसे सफल गेंदबाज़ रहे, जिन्होंने शानदार स्पेल में 13 ओवर में 29 रन देकर 4 विकेट चटकाए. उनके अलावा कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए और अक्षर पटेल को एक सफलता मिली. तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह ने कसी हुई गेंदबाज़ी करते हुए 6 ओवर में सिर्फ 14 रन दिए. पहली पारी में 30 रनों की बढ़त हासिल करने के बाद भारत तीसरी पारी में पूरी तरह हावी दिखा और अब मैच पर मजबूत पकड़ बना चुका है.

टीम इंडिया की पहली पारी

पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज निराशाजनक रहा और महज 18 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. पहली पारी में टीम इंडिया 62.2 ओवर में महज 189 रन पर सिमट गई. टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 39 रनों की शानदार पारी खेली. केएल राहुल के अलावा वॉशिंगटन सुंदर ने 29 रन बनाए. पहली पारी में टीम इंडिया ने 30 रनों की बढ़त हासिल कर ली हैं. दूसरी तरफ, दक्षिण अफ्रीका की टीम को मार्को जानसन ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. दक्षिण अफ्रीका की ओर से साइमन हार्मर ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. साइमन हार्मर के अलावा मार्को जानसन ने तीन विकेट चटकाए.

दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी

इस रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 57 रन बोर्ड पर जड़ दिए. पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 55 ओवरों में महज 159 रन बनाकर सिमट गई. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से सलामी बल्लेबाज एडेन मार्कराम ने सबसे ज्यादा 31 रनों की शानदार पारी खेली. एडेन मार्कराम के अलावा वियान मुल्डर और टोनी डी ज़ोरज़ी ने 24-24 रन बनाए. दूसरी तरफ, टीम इंडिया को जसप्रीत बुमराह ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. टीम इंडिया की ओर से अबतक जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा पांच विकेट अपने नाम किए. जसप्रीत बुमराह के अलावा ने मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव दो-दो विकेट चटकाए.