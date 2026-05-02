CSK vs MI, IPL 2026 44th Match Live Toss And Scorecard: एमए चिदंबरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Chennai Super Kings vs Mumbai Indians, TATA Indian Premier League 2026 44th Match Live Toss And Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 44वां मुकाबला 2 मई को चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम मुंबई इंडियंस (CSK vs MI) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई (Chennai) के एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) में खेला जाएगा. चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम इस मुकाबले में अपने पिछले मैच की हार को भुलाकर जीत दर्ज करना चाहेगी. वहीं, मुंबई इंडियंस भी पिछली हार के बाद वापसी करने के इरादे से उतरेगी. दोनों टीमों का इस सीजन में यह 9वां मुकाबला होगा. ऐसे में दोनों टीमें जीत के लिए पूरी ताकत झोंक देंगी. इस सीजन में चेन्नई सुपरकिंग्स की अगुवाई रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikawad) कर रहे हैं. जबकि, मुंबई इंडियंस की कमान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के कंधों पर है. इस रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रही हैं.

एमए चिदंबरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (CSK vs MI 44th T20 Match Playing)

चेन्नई सुपरकिंग्स: संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, प्रशांत वीर, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी.

मुंबई इंडियंस: विल जैक, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, नमन धीर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), रॉबिन मिंज, ट्रेंट बोल्ट, कृष भगत, जसप्रीत बुमराह, एएम ग़ज़नफ़र.

चेन्नई सुपरकिंग्स क्रिकेट टीम बनाम मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Chennai Super Kings Cricket Team vs Mumbai Indians Cricket Team Match Scorecard)

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 44वें मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा. आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 40 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें मुंबई इंडियंस ने 21 मैच जीते हैं, जबकि चेन्नई सुपरकिंग्स को 19 मुकाबलों में जीत मिली है. ऐसे में मुंबई इंडियंस का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है.

चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम में संजू सैमसन, रुतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं, जो टीम को मजबूत शुरुआत दे सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में अंशुल कंबोज और नूर अहमद अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की टीम में सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और विल जैक्स जैसे बल्लेबाज हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती देते हैं.

नोट: चेन्नई सुपरकिंग्स क्रिकेट टीम बनाम मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम के this मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.