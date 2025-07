CSG vs IDTT, TNPL 2025 Live Streaming: तमिलनाडु प्रीमियर लीग में चेपॉक सुपर गिल्लीज़ बनाम आईड्रीम तिरुप्पुर तमिझांस होगा पहला क्वालिफायर, यहां जानें कैसे उठाएं लाइव मैच का लुफ्त

CSG vs IDTT, TNPL 2025 Live Streaming: चेपॉक सुपर गिल्लीज़ बनाम आईड्रीम तिरुप्पुर तमिझांस, तमिल नाडु प्रीमियर लीग (Tamil Nadu Premiere League) 2025 का क्वालीफायर 1 मुकाबला आज यानी 1 जुलाई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डिंडीगुल स्थित एनपीआर कॉलेज ग्राउंड (NPR College Ground) में भारतीय समयानुसार शाम 7:15 बजे से खेला जाएगा. चेपॉक सुपर गिल्लीज़ टीम की कमान रविश्रीनिवासन साईं किशोर के हाथों में हैं, वही आईड्रीम तिरुप्पुर तमिझांस का नेतृत्व बाबा अपराजिथ करते हुए नज़र आयेंगे.

TNPL 2025 के आज तक के टूर्नामेंट में चेपॉक सुपर गिल्लीज़ कुल 7 मुकाबले खेले हैं और सभी 7 में जीत दर्ज की हैं, इस्सी के साथ अब यह टीम पॉइंट्स टेबल पर पहले स्थान पर हैं. वही दुसरी तरफ आईड्रीम तिरुप्पुर तमिझांस ने अब तक कुल 7 मैच खेले, जहा 2 में हार का सामना कर 5 में जीत हासिल हुई, इस्सी के साथ अब यह टीम पॉइंट्स टेबल पर दुसरे स्थान पर हैं.

चेपॉक सुपर गिल्लीज़ बनाम आईड्रीम तिरुप्पुर तमिझांस

Who will win today and move one step closer to the TNPL 2025 trophy? 🏆#CSGvIDTT #TNPL #TNPL #NammaOoruNammaGethu pic.twitter.com/DE8sRsdmXD

— TNPL (@TNPremierLeague) July 1, 2025