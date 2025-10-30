Cricket Australia Deficit: रिकॉर्ड कमाई के बावजूद 11.3 मिलियन डॉलर के घाटे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, भारत श्रृंखला के खर्च ने बढ़ाई चिंता

ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Cricket Australia Deficit: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के लिए 2024-25 का वित्तीय वर्ष विरोधाभास से भरा रहा हैं. एक ओर बोर्ड ने रिकॉर्ड तोड़ राजस्व अर्जित किया, वहीं दूसरी ओर उसे भारी घाटे का सामना करना पड़ा. भारत के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी जैसी हाई-प्रोफाइल घरेलू टेस्ट श्रृंखला के बावजूद, CA को 11.3 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 7.34 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का नेट घाटा दर्ज करना पड़ा हैं. गुरुवार को आयोजित अपनी वार्षिक आम बैठक (AGM) में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने खुलासा किया कि 2024-25 में कुल राजस्व 453.7 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर रहा, जो पिछले साल की तुलना में 49.2 मिलियन डॉलर अधिक है. यह वृद्धि घरेलू मीडिया अधिकार सौदे और भारत के खिलाफ खेले गए पांच टेस्ट मैचों से हुई रिकॉर्ड कमाई के कारण संभव हुई.

हालांकि, यह राजस्व बढ़ोतरी बढ़ते खर्चों के बोझ के आगे टिक नहीं सकी. इस अवधि में संचालन खर्च 24.1 मिलियन डॉलर बढ़ गया, जिसमें भारत श्रृंखला के दौरान किए गए बड़े मार्केटिंग अभियान और ऑस्ट्रेलियाई टीमों के लिए अतिरिक्त 70 दिनों के विदेशी दौरों का खर्च शामिल रहा. यह आंकड़े आधुनिक क्रिकेट की एक जटिल वास्तविकता को उजागर करते हैं. बड़े टूर्नामेंटों से होने वाले आर्थिक लाभ और अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर को बनाए रखने की बढ़ती लागत के बीच संतुलन बनाना.

CA द्वारा अपने सदस्य राज्यों और क्षेत्रों को दी गई धनराशि में भी मामूली बढ़ोतरी हुई, जो सिर्फ 800,000 डॉलर बढ़कर 120.9 मिलियन डॉलर पर पहुंची. इस पर असंतोष जताते हुए क्रिकेट विक्टोरिया (Cricket Victoria) ने बोर्ड की आलोचना की. उसके चेयरमैन रॉस हेपबर्न ने AGM में कहा, “एक और साल, और फिर से घाटा. CA वित्तीय प्रगति करने में असफल रहा है, जबकि कई महंगे ढांचागत सुधारों का दावा किया गया.” “FY2019 से अब तक, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के खातों में लगातार घाटा दिख रहा है, सिवाय उन वर्षों के जब कोविड या विश्व कप राजस्व ने राहत दी.”

इसके बावजूद, बोर्ड का शीर्ष नेतृत्व भविष्य को लेकर आशावादी है. CEO टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा कि 2025-26 का वित्तीय वर्ष “सकारात्मक” रहेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की मेजबानी करेगा, जब 21 नवंबर से पर्थ में प्रतिष्ठित एशेज श्रृंखला की शुरुआत होगी. मुख्य वित्त अधिकारी सारा प्रैगनेल ने बताया कि अगले साल बोर्ड की कमाई में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा. “एशेज और भारत के व्हाइट-बॉल मैचों से 2025-26 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भारी लाभ की उम्मीद है,” उन्होंने कहा, “इससे हम अपने नेट एसेट्स और नकदी भंडार को फिर से मजबूत कर सकेंगे.”

इस बीच, CA बिग बैश लीग (BBL) में निजी निवेश की संभावना तलाश रहा है, ताकि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) जैसी वैश्विक लीगों से प्रतिस्पर्धा में मजबूती पाई जा सके. हालांकि, राज्य संघों की मंजूरी इस दिशा में सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकती है.