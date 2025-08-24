Cameron Green Milestone: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में कैमरून ग्रीन ने रचा इतिहास, मैथ्यू हेडन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ किया अनोखा कारनामा

कैमरून ग्रीन(Credit: X/@ImMayankB)

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 3 मैचों वनडे सीरीज(ODI Series) 2025 का तीसरा और आखिरी मुकाबला 24 अगस्त(रविवार) को मकाय(Mackay ) के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना( Great Barrier Reef Arena) में खेला जा रहा हैं. जिसमें ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरुन ग्रीन ने एक यादगार पारी खेली, जो क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी. ग्रीन के धमाकेदार प्रदर्शन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 431 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो उनका अब तक का दूसरा सर्वोच्च वनडे स्कोर है. ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 432 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य, ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श और कैमरून ग्रीन ने ठोका शतक, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर पहली बार बल्लेबाजी करने का फैसला किया. यह उनके कप्तानी करियर में पहला मौका था जब उन्होंने बल्लेबाजी का चुनाव किया, क्योंकि पिछले 21 मौकों पर वे हमेशा गेंदबाजी का विकल्प चुनते आए थे. मार्श (106 गेंदों में 100 रन) और ट्रैविस हेड (103 गेंदों में 142 रन) ने मिलकर केवल 34.1 ओवर में 250 रन की शानदार ओपनिंग साझेदारी की.

कैमरुन ग्रीन का रिकॉर्ड तोड़ शतक

तीसरे नंबर पर आए कैमरुन ग्रीन ने आते ही आग बरसानी शुरू कर दी और 55 गेंदों में नाबाद 118 रन की तूफानी पारी खेली. उन्होंने जोश इंग्लिस (37 गेंदों में 50 रन) के साथ मिलकर 81 गेंदों में 167 रन की भागीदारी की. ग्रीन ने अपना शतक केवल 47 गेंदों में पूरा किया, जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अब तक का सबसे तेज शतक है. उन्होंने मैथ्यू हेडन के 19 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा, जिन्होंने 2007 विश्व कप में सेंट किट्स में 66 गेंदों में शतक लगाया था. ग्रीन ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 50 गेंदों से कम में वनडे शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल के रिकॉर्ड को तोड़ा है. जिन्होंने 2015 विश्व कप के दौरान सिडनी में श्रीलंका के खिलाफ 51 गेंदों में शतक लगाया था.

ऑस्ट्रेलियाई इतिहास में दूसरा सबसे तेज

खिलाड़ी टीम विपक्षी गेंदें स्थान साल कैमरोन ग्रीन ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका 47 मैकाई 2025 ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका 51 सिडनी 2015 एबी डी विलियर्स दक्षिण अफ्रीका वेस्ट इंडीज 52 सिडनी 2015

26 वर्षीय ग्रीन की यह पारी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट इतिहास में दूसरी सबसे तेज है. उनसे आगे केवल ग्लेन मैक्सवेल हैं, जिन्होंने 2023 विश्व कप में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नीदरलैंड के खिलाफ 40 गेंदों में शतक जड़ा था. हालांकि, पूर्ण सदस्य राष्ट्र के खिलाफ यह छह बार विश्व चैंपियन रह चुकी ऑस्ट्रेलियाई टीम का सबसे तेज शतक है. इस धमाकेदार प्रदर्शन के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में व्हाइटवाश से बचने की उम्मीद जगाई है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका पहले से ही 2-0 से आगे चल रहा है.