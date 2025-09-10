How To Watch IND vs UAE Asia Cup 2025 Live Streaming: संयुक्त अरब अमीरात बनाम टीम इंडिया एशिया कप के दूसरे मैच से पहले जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

भारत बनाम यूएई(Credit: X/Twitter)

Where To Watch India National Cricket Team vs United Arab Emirates National Cricket Team Match Live Telecast: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(Ind vs UAE) के बीच एशिया कप 2025 का पहला मुकाबला 10 सितंबर (बुधवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में खेला जाएगा. उद्घाटन मुकाबले के बाद अब सबकी नज़रें मौजूदा चैंपियन भारत पर होंगी, जो इस टूर्नामेंट की सबसे मज़बूत दावेदार टीम मानी जा रही है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया हाल ही में टी20आई विश्व कप जीत चुकी है और शानदार फॉर्म में है. क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम यूएई एशिया कप मुकाबलें का लाइव टेलीकास्ट? जानिए कैसे देखें दूरदर्शन के टीवी चैनल पर प्रसारण

वहीं दूसरी ओर, यूएई टीम इस प्रतियोगिता में अंडरडॉग्स के रूप में उतर रही है. हालांकि छोटे फॉर्मेट में हाल के वर्षों में कई उलटफेर देखने को मिले हैं और भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह किसी चौंकाने वाले नतीजे का शिकार न बने. यूएई की टीम ने हाल ही में अपनी सरज़मीं पर हुई ट्राई-सीरीज़ 2025 में एक भी मैच नहीं जीता था और अब इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगी. भारत के लिए प्लेइंग इलेवन का चुनाव एक चुनौती हो सकता है. विकेटकीपर की भूमिका को लेकर संजू सैमसन और जितेश शर्मा में से किसे मौका मिलेगा, यह देखने वाली बात होगी. इसके अलावा शुभमन गिल किस स्थान पर बल्लेबाज़ी करेंगे, यह भी चर्चा का विषय है. दूसरी तरफ यूएई की टीम अनुभवी खिलाड़ियों के साथ युवा जोश पर भरोसा दिखाएगी.

भारत बनाम यूएई एशिया कप 2025 का दूसरा मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम यूएई राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 का मुकाबला 10 सितंबर (बुधवार) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. टॉस शाम 7:30 बजे होगा.

भारत बनाम यूएई एशिया कप 2025 के दूसरे मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारतीय दर्शकों के लिए भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का आधिकारिक ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क(Sony Sports Network) है. भारत बनाम यूएई एशिया कप 2025 मैच Sony Sports टीवी चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट किए जाएंगे.

भारत बनाम यूएई एशिया कप 2025 के दूसरे मैच का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

भारतीय दर्शकों के लिए भारत बनाम संयुक्त अरब अमीरात के बीच एशिया कप 2025 का आधिकारिक ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क(Sony Sports Network) है. भारतीय दर्शकों के लिए भारत बनाम यूएई एशिया कप 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLiv ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. मैचों को देखने के लिए दर्शकों को SonyLiv का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.