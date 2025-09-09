Dubai International Stadium Pitch Records And Stats: भारत बनाम यूएई एशिया कप मैच से पहले जानिए दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच रिकॉर्ड्स, मोस्ट रन, विकेट समेत खास आंकड़े

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs United Arab Emirates National Cricket Team Records And Stats: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(Ind vs UAE) के बीच एशिया कप 2025 का पहला मुकाबला 10 सितंबर (बुधवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में खेला जाएगा. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो दुबई स्पोर्ट्स सिटी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, संयुक्त अरब अमीरात का प्रमुख क्रिकेट मैदान है. इस स्टेडियम की क्षमता लगभग 25,000 दर्शकों की है और यह यूएई की घरेलू टीम का होम ग्राउंड है. मैदान के दोनों छोर को एमिरेट्स रोड एंड और दुबई स्पोर्ट्स सिटी एंड कहा जाता है. यहां आधुनिक फ्लडलाइट्स की सुविधा मौजूद है, जिससे डे-नाइट मुकाबले आयोजित किए जाते हैं. स्टेडियम की पिच और आउटफील्ड की देखरेख क्यूरेटर टोनी हेमिंग द्वारा की जाती है. एशिया कप के दूसरे मैच में संयुक्त अरब अमीरात से भिड़ेगी टीम इंडिया, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की T20 आँकड़े(Dubai International Stadium Stats)

कुल मैच: यहां अब तक 110 टी20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिससे यह मैदान टी20 क्रिकेट में बेहद अहम स्थल माना जाता है.

पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों की जीत: 51 मैच उन टीमों ने जीते हैं जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की थी. यानी बल्लेबाजी शुरू से करना हमेशा नुकसानदायक नहीं होता, अच्छी शुरुआत से जीत संभव है.

लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों की जीत: 58 मैच में वह टीमें जीती हैं जिन्होंने गेंदबाज़ी से शुरुआत की और बाद में लक्ष्य का पीछा किया हैं. इसका मतलब है कि यहां टॉस जीतकर गेंदबाज़ी करना अक्सर फायदेमंद साबित होता है.

पहली पारी का औसत स्कोर: पहली इनिंग्स का औसत स्कोर 139 है, जो दर्शाता है कि पिच बल्लेबाज़ों और गेंदबाज़ों दोनों को बराबर मौका देती है. बहुत बड़ा स्कोर यहां कम ही देखने को मिलता है.

दूसरी पारी का औसत स्कोर: दूसरी पारी का औसत स्कोर 123 है, जो यह बताता है कि लक्ष्य का पीछा करते समय बल्लेबाज़ी कुछ कठिन हो सकती है.

सबसे बड़ा स्कोर: इस मैदान पर सर्वाधिक स्कोर 212/2 (20 ओवर) है, जिसे भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ बनाया था. यह बल्लेबाज़ों के लिए आदर्श पिच होने का उदाहरण है.

सबसे कम स्कोर: सबसे कम स्कोर 55/10 (14.2 ओवर) वेस्टइंडीज़ ने इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था. यह साबित करता है कि पिच तेज गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों के लिए घातक साबित हो सकती है.

सबसे बड़े लक्ष्य का सफल पीछा: श्रीलंका ने यहां 184/8 (19.2 ओवर) बनाकर बांग्लादेश के खिलाफ लक्ष्य का सफल पीछा किया था. यह रन-चेज़ करने वालों के लिए एक खास रिकॉर्ड है.

सबसे कम स्कोर का सफल बचाव: नामिबिया महिला टीम ने यहां 98/5 (20 ओवर) स्कोर का बचाव यूएई महिला टीम के खिलाफ किया था. यह दर्शाता है कि छोटे स्कोर भी इस पिच पर दबाव बनाकर बचाए जा सकते हैं.

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की रिकॉर्ड्स(Dubai International Stadium Records)

मोस्ट रन(Most Run): दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टी20आई मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज पाकिस्तान के कप्तान बाबर आज़म हैं. उन्होंने 2016 से 2022 के बीच इस मैदान पर 13 पारियों में कुल 505 रन बनाए थे. बाबर का औसत 45.90 रहा और उनका स्ट्राइक रेट 118.82 रहा था. इस दौरान उन्होंने 5 अर्धशतक जड़े, जिसमें उनका बेट्स स्कोर 79 रन था. बाबर ने यहां 48 चौके और 7 छक्के लगाए, जो इस मैदान पर उनकी शानदार बल्लेबाजी का सबूत है.

बेस्ट इनिंग(Best Inning): दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टी20आई का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली के नाम दर्ज है. उन्होंने 8 सितंबर 2022 को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलते हुए नाबाद 122 रन बनाए थे. इस पारी में कोहली ने सिर्फ 61 गेंदों पर 12 चौके और 6 छक्के जड़े थे, उनका स्ट्राइक रेट 200 था.

मोस्ट विकेट(Most Inning): दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टी20आई में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के तेज गेंदबाज सोहेल तनवीर के नाम है. उन्होंने 2009 से 2016 के बीच खेले गए 15 मैचों में 22 विकेट झटके थे. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/13 था. सोहेल तनवीर ने कुल 326 गेंदें फेंकी और 17.50 की औसत तथा 7.08 की इकोनॉमी रेट से विकेट हासिल किए थे. उनकी गेंदबाजी स्ट्राइक रेट 14.81 थी.

बेस्ट बोलिंग(Best Bowling): दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टी20आई के एक मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड भारत के भुवनेश्वर कुमार के नाम है. उन्होंने 8 सितंबर 2022 को अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार स्पेल डालते हुए 4 ओवर में मात्र 4 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे. इस दौरान उन्होंने एक मेडन ओवर भी फेंका और सिर्फ 1.00 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की थी.