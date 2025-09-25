PAK vs BAN Asia Cup 2025 Super 4 Live Toss & Scorecard: बांग्लादेश ने जीता टॉस, पाकिस्तान को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Pakistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Match Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का अहम मुकाबला 25 सितंबर (गुरुवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें बांग्लादेश क्रिकेट टीम के काप्तान जाकेर अली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है. यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों का यह सुपर-4 चरण का आखिरी मुकाबला होगा और जीत से ही फाइनल में जगह बनाने की उम्मीदें बरकरार रहेंगी. यह भी पढ़ें: पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश Asia Cup 2025 सुपर 4 मैच में ये खिलाड़ी मचाएंगे तांडव, जानिए कैसे चुने बेस्ट फैंटेसी प्लेइंग इलेवन
बांग्लादेश ने जीता टॉस
देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सैम अय्यूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारीस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अब्रार अहमद
बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सैफ हसन, परवेज हुसैन एमोन, तौहीद हृदॉय, शमीम हुसैन, जाकेर अली (विकेटकीपर), नूरुल हसन, मेहदी हसन, रिसाद हुसैन, तस्कीन अहमद, तंजीम हसन साकिब, मुस्तफिजुर रहमान
पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड
भारतीय दर्शकों के लिए पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश एशिया कप 2025 सुपर 4 मैच का आधिकारिक प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर होगा. यह मैच Sony Sports टीवी चैनलों जैसे Sony Ten 1, Sony Ten 3 Hindi, Sony Ten 4 Tamil, Sony Ten 4 Telugu और Sony Ten 5 पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा. वहीं, पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश एशिया कप 2025 सुपर 4 मैच हाई-वोल्टेज मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी, जिसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना होगा. फैंस FanCode ऐप पर भी यह मैच देख सकते हैं.