PAK vs BAN Asia Cup 2025 Super 4 Scorecard: बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 135 रनों पर रोका, तास्किन अहमद ने गेंद से मचाई तबाही, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Match Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का अहम मुकाबला 25 सितंबर (गुरुवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और पाकिस्तान की पारी को 20 ओवर में 135/8 पर सीमित कर दिया. पाकिस्तान की पारी का हाल ये रहा कि शुरुआती झटकों से टीम कभी उबर ही नहीं सकी और निर्धारित 20 ओवर में केवल 135 रन बना पाई. अब बांग्लादेश को फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए इस लक्ष्य का पीछा करना है. बांग्लादेश ने जीता टॉस, पाकिस्तान को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

पाकिस्तान की बल्लेबाजी एक बार फिर बड़ी निराशा लेकर आई. सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान (4) और साइम अय्यूब (0) सस्ते में लौट गए. वहीं फखर जमान (13) और कप्तान सलमान अली आगा (19) भी अपनी शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर सके. हुसैन तलत (3) के आउट होने के बाद पाकिस्तान की आधी टीम 49 रन पर ही पवेलियन लौट चुकी थी.

हालांकि, मोहम्मद हारीस (31 रन, 23 गेंद) और मोहम्मद नवाज (25 रन, 15 गेंद) ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर टीम को संभालने की कोशिश की. शाहीन अफरीदी ने भी 19 रन की छोटी लेकिन तेज पारी खेली. आखिरी ओवरों में फहीम अशरफ (14*) और हारिस रऊफ (3*) ने टीम को किसी तरह 135 रन तक पहुंचाया.

बांग्लादेश के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. तास्किन अहमद सबसे सफल गेंदबाज रहे, उन्होंने 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट चटकाए. वहीं, मेहदी हसन (2/28) और रिशाद हुसैन (2/18) ने मिलकर पाकिस्तान के मध्यक्रम को तोड़ दिया. मुस्तफिजुर रहमान को भी एक सफलता मिली.