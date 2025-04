Bangladesh Beat Zimbabwe, 2nd Test Day 3 Scorecard: दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को एक पारी और 106 रनों से हराया, सीरीज में की 1-1 की बराबरी; यहां देखें तीसरे दिन का स्कोरकार्ड

Bangladesh National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team, 2nd Test Day 3 Scorecard: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा मुकाबला 28 अप्रैल से खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चट्टोग्राम (Chattogram) के जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम (Zahur Ahmed Chowdhury Stadium) में खेला गया. दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को एक पारी और 106 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही बांग्लादेश की टीम ने सीरीज 1-1 की बराबरी पर समाप्त की. पहली पारी में ज़िम्बाब्वे को 227 रनों पर रोकने के बाद बांग्लादेश ने जबरदस्त बल्लेबाज़ी करते हुए 444 रन बनाए और 217 रनों की अहम बढ़त हासिल कर ली. इस सीरीज में बांग्लादेश की अगुवाई नजमुल हुसैन शान्तो (Najmul Hossain Shanto) कर रहे थे. जबकि, जिम्बाब्वे की कमान क्रेग एर्विन (Craig Ervine) के कंधों पर थीं. BAN vs ZIM 2nd Test 2025 Day 3 Scorecard: तीसरे दिन बांग्लादेश की पहली पारी 444 रनों पर सिमटी, ज़िम्बाब्वे पर हासिल की 217 रनों की मजबूत बढ़त, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

Bangladesh won by an innings and 106 runs in the second Test match to level the series 1-1.#BANvZIM pic.twitter.com/fXRTCVylyw

— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) April 30, 2025