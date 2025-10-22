Australia Women vs England Women, 23rd Match Live Streaming In India: आज ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम इंग्लैंड महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia Women National Cricket Team vs England Women National Cricket Team, 23rd Match ICC Womens World Cup 2025 Live Streaming And Telecast: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा हैं. इस टूर्नामेंट का 23वां मुकाबला आज यानी 22 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला इंदौर (Indore) के होलकर क्रिकेट स्टेडियम (Holkar Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में चल रही ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली को पिंडली की चोट की वजह से इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले अहम मुकाबले से बाहर होना पड़ा है. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह छठा मुकाबला हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती हैं. इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड की अगुवाई नेट साइवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt) कर रहीं हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान एलिसा हीली (Alyssa Healy) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Zimbabwe vs Afghanistan, One-off Test Day 3 Live Streaming In India: तीसरे दिन अफगानिस्तान के बल्लेबाज करेंगे वापसी या ज़िम्बाब्वे के गेंदबाज मचाएंगे तांडव, यहां जानें भारत में कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पिछले मैच में बांग्लादेश को 10 विकेट से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की है. फिलहाल पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले पायदान पर है. दूसरी तरफ, पिछले मैच में इंग्लैंड टीम ने भी टीम इंडिया को रोमांचक मुकाबले में 4 रन से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की है. इंग्लैंड की टीम पांचवें स्थान पर है. इस टूर्नामेंट में यह दोनों टीमें अपने सभी मैच जीते हैं और अच्छी फार्म में है. इस मैच में एक अच्छी टक्कर देखने को मिल सकती है. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई ताहलिया मैकग्राथ करती नजर आएंगी.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच यह मैच इंदौर में खेला जाएगा. इस मैच में तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. इस मैच के दौरान बारिश की संभावना कम है. ह्यूमिडिटी भी 45% तक रहने की उम्मीद है. इस मैदान पर पिछला मैच इंग्लैंड बनाम टीम इंडिया के बीच खेला गया जिसमें अच्छे स्कोर देखने को मिले हैं. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पिछले पांच सालों में 10 मैच खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सात मैच जीते हैं और इंग्लैंड ने महज तीन मैच जीते हैं.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम इंग्लैंड महिला वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS W vs ENG W ODI Head To Head Record)

ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच कुल 89 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया महिला का पड़ला भारी रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया महिला की टीम ने 61 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, इंग्लैंड महिला की टीम को महज 24 मैच में जीत नसीब हुई हैं. इसके अलावा, तीन मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला और एक मैच टाई रहा हैं.

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का 23वां मुकाबला ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम इंग्लैंड महिला के बीच कब और कहां पर खेला जाएगा?

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का 23वां मुकाबला आज यानी 22 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का 23वां मुकाबला ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम इंग्लैंड महिला के बीच कितने बजे से शुरू होगा?

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का 23वां मुकाबला आज यानी 22 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से शुरू होगा. इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का 23वां मुकाबला ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम इंग्लैंड महिला के बीच मैच का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा? (Where And How To Watch AUS W vs ENG W 23th ODI Match Live Telecast)

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का 23वां मुकाबला आज यानी 22 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर लाइव आएगा.

कहां देखें आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम इंग्लैंड महिला के बीच 20वें मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग? (Where And How To Watch AUS W vs ENG W 23th ODI Match Live Streaming)

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का 23वां मुकाबला आज यानी 22 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AUS W vs AUS W 23th ODI Match Likely Playing XI)

ऑस्ट्रेलिया (AUS W Likely Playing XI): जॉर्जिया वोल, फोएबे लिचफील्ड, एलिसे पेरी, बेथ मूनी (विकेटकीपर), एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ (कप्तान), जॉर्जिया वेयरहैम, अलाना किंग, मेगन शुट्ट, डार्सी ब्राउन.

इंग्लैंड (ENG W Likely Playing XI): टैमी ब्यूमोंट, एमी जोन्स (विकेटकीपर), हीथर नाइट, नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), सोफिया डंकले, एम्मा लैम्ब, एलिस कैप्सी, चार्लोट डीन, सारा ग्लेन/सोफी एक्लेस्टोन, एम अर्लट, लिंसे स्मिथ.

नोट: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.