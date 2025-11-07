Australia vs India 5th T20I Match Pitch Report: गाबा में बल्लेबाज या गेंदबाज किसका होगा बोलबाला? हाईवोल्टेज मुकाबले से पहले जानें पिच रिपोर्ट

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 45th T20I Match 2025 Pitch Report: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला कल यानी 8 नवंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ब्रिस्बेन (Brisbane) के गाबा स्टेडियम (The Gabba) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे से खेला जाएगा. चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब पांचवें टी20 मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज बराबरी पर खत्म करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हुआ था. दूसरे मैच में मजबान टीम ने दर्ज की थी. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? ब्रिस्बेन में टीम इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले का हाल

इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट खोकर 167 रन बनाए. टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 46 रनों की शानदार पारी खेली. ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 168 रन बनाने थे. बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 18.2 ओवर में महज 119 रन बनाकर सिमट गई.

सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे है. चौथे मुकाबले में टीम इंडिया को 48 रन से जीत मिली थी. ऐसे में टीम इंडिया आखिरी मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था. टीम इंडिया को शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी से अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी. इसी तरह कप्तान सूर्यकुमार भी बड़ी पारी खेलना चाहेंगे.

गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और आर्शदीप सिंह से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी और स्पिन विभाग की जिम्मेदारी वरुण चक्रवर्ती पर होगी. ऑस्ट्रेलिया की टीम को अपने कप्तान मिचेल मार्श से दमदार पारी की उम्मीद रहेगी. इसी तरह मैथ्यू शॉर्ट और विकेटकीपर जोश इंग्लिश से भी बेहतरीन बल्लेबाजी की उम्मीद रहेगी. गेंदबाजी की बागडोर जोश हेजलुवड और जेवियर बार्टलेट के हाथों में होगी.

टीम इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs AUS T20I Head To Head)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अब तक कुल 36 टी20 मैच खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने 22 मुकाबले जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम को महज 12 मैचों में जीत नसीब हुई है. वहीं, दो मैच बेनतीजा रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 16 मुकाबलों में 10 में टीम इंडिया और पांच में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है. वहीं, एक मैच बेनतीजा रहा हैं. तटस्थ स्थान पर पांच मैचों में तीन में टीम इंडिया और 22 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है.

ब्रिस्बेन मौसम अपडेट लाइव रिपोर्ट (Brisbane Weather Updates Live Report for IND vs AUS 5th T20I 2025)

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला कल यानी 8 नवंबर को ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में खेला जाएगा. क्रिकेट प्रशंसकों के लिए यह अच्छी खबर नहीं है क्योंकि ब्रिस्बेन में मौसम के पूर्वानुमान में मैच के दौरान बारिश की भविष्यवाणी की गई है. वर्षा की 25% संभावना है. इसलिए मैच के दौरान बारिश के कारण रुकने की आशंका है. तापमान 23 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है.

गाबा की पिच रिपोर्ट (The Gabba Pitch Report for IND vs AUS 5th T20I 2025)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला कल यानी 8 नवंबर को ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में खेला जाएगा. गाबा को क्रिकेट खेलों के लिए आदर्श सतहों के रूप में जाना जाता है। यहां की पिच आम तौर पर अच्छा उछाल देती है, जिससे यह तेज गेंदबाजों के लिए अच्छा मैदान बन जाता है. साथ ही, चूंकि गेंद अच्छी तरह कैरी करती है, इसलिए यहां बल्लेबाजी करना मुश्किल भी नहीं है. हालाँकि, जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है सतह धीमी होती जाती है, इसलिए भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 5वें टी20 मुकाबले के लिए पहले बल्लेबाजी करना बेहतर विकल्प माना जा सकता है.