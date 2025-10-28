Australia vs India 1st T20I Match Pitch Report And Weather Update: कैनबरा में टीम इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया मुकाबले में बारिश बनेगी विलेन या फैंस को देखने मिलेगा मैच का पूरा रोमांच, हाईवोल्टेज मुकाबले से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 1st T20I Match 2025 Pitch Report And Weather Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) खेली जानी हैं. दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी 29 अक्टूबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कैनबरा (Canberra) के मनुका ओवल स्टेडियम (Manuka Oval) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे से खेला जाएगा. हाल ही में टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज समाप्त हो गई है. ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से वनडे सीरीज अपने नाम कर ली. टीम इंडिया अब ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे के बाद अब टी20 सीरीज खेलेगी. ये पांच मैचों की सीरीज 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक चलेगी. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) कर रहे हैं.

कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया नए जोश और जीत के साथ सीरीज का आगाज करना चाहेगी. इसी तरह मिचेल मार्श के नेतृत्व मेंऑस्ट्रेलिया की टीम अपने घर में जीत दर्ज करने का आतुर होगी. टीम इंडिया को शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी से अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी. इसी तरह कप्तान सूर्यकुमार भी बड़ी पारी खेलना चाहेंगे. गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और आर्शदीप सिंह से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी और स्पिन विभाग की जिम्मेदारी वरुण चक्रवर्ती पर होगी.

ऑस्ट्रेलिया की टीम को अपने कप्तान मिचेल मार्श और सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड से दमदार पारी की उम्मीद रहेगी. इसी तरह मैथ्यू शॉर्ट और विकेटकीपर जोश इंग्लिश से भी बेहतरीन बल्लेबाजी की उम्मीद रहेगी. गेंदबाजी की बागडोर जोश हेजलुवड और जेवियर बार्टलेट के हाथों में होगी.

टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा ने पिछले 10 मैचों में 50.20 की औसत से 502 रन बनाए हैं. अभिषेक शर्मा के अलावा तिलक वर्मा ने 10 मैचों में 42.50 की औसत से 255 रन अपने नाम किए हैं. गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती ने नौ मैचों में 16 विकेट चटकाए हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए कप्तान मिचेल मार्च ने पिछले 10 मैचों में 42.88 की औसत से 343 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में जोश हेजलवुड ने पांच मैचों में नौ विकेट लिए हैं. जोश हेजलवुड से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

इस सीरीज के लिए टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव और बाकी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं. टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज में पांच मैच खेले जाएंगे, जिसकी शुरुआत 29 अक्टूबर को कैनबरा में होने वाले पहले मैच से होगी. इस सीरीज का आखिरी मुकाबला 8 नवंबर को ब्रिसबेन में खेला जाएगा. टी20 मैचों की शुरुआत भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजकर 45 मिनट पर होगी.

टीम इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs AUS T20I Head To Head)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अब तक कुल 32 वनडे मैच खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने 20 मुकाबले जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम को महज 11 मैचों में जीत नसीब हुई है. वहीं, एक मैच बेनतीजा रहा हैं. भारत में खेले गए 15 मुकाबलों में 10 में टीम इंडिया और पांच में ऑस्ट्रेलिया टीम को जीत मिली है. ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 12 मुकाबलों में सात में टीम इंडिया और चार में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है. तटस्थ स्थान पर पांच मैचों में तीन में टीम इंडिया और 22 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है.

मनुका ओवल स्टेडियम पिच रिपोर्ट (Manuka Oval Stadium Pitch Report)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी 29 अक्टूबर को खेला जाएगा. इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी. मनुका ओवल स्टेडियम की पिच की करें तो यहां पर बल्लेबाजों का जादू चलने वाला है. मनुका ओवल की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार होती है. ऐसे में यहां पर बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है. यह सपाट पिच है जिसमें थोड़ी बाउंस देखने मिल सकती है जिससे बल्लेबाजों के लिए बल्लेबाजी करना आसान रहेगा. मनुका ओवल स्टेडियम में ऐसी पिच होती है जहां स्पिनरों को भी मदद मिलती है. टीम इंडिया के पास अच्छी स्पिन आक्रमण है और वह इसका फायदा उठाकर सीरीज में बराबरी हासिल कर सकता है. गेंदबाजों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पिछले मैच से बहुत बेहतर करना होगा.

कैनबरा के मौसम का हाल (Canberra Weather Update)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी 29 अक्टूबर को खेला जाएगा. 29 अक्टूबर को बारिश आने की संभावना 20 प्रतिशत है, ऐसे में फैंस पूरे पूरे ओवर के खेल का मजा उठा सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के मौसम विभाग के मुताबिक, मैच के दौरान वर्षा अधिक रोमांच खराब नहीं करेगी.

IND बनाम AUS पहले T20I 2025 के लिए कैनबरा मौसम लाइव अपडेट

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (Australia vs India 1st T20I Probable Playing XI)

ऑस्ट्रेलिया (Australia 1st T20I Probable Playing XI): ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मार्कस स्टोइनिस, मिचेल ओवेन, बेन ड्वारशुइस, एडम जैम्पा/तनवीर संघा, जोश हेजलवुड और जेवियर बार्टलेट.

टीम इंडिया (India 1st T20I Probable Playing XI): अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.