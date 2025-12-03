Australia vs England, 2nd Test Match Preview: कल से ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा एशेज सीरीज़ का रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team, 2nd Test Match Preview: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का दूसरा मुकाबला कल यानी 4 दिसंबर से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ब्रिस्बेन (Brisbane) के गाबा स्टेडियम (The Gabba) में भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. ये मुकाबला डे-नाइट टेस्ट होगा. पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को आठ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे टेस्ट मैच को जीतकर इंग्लैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ (Steven Smith) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: India vs South Africa, 2nd ODI Match Scorecard: रायपुर में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 359 रनों का टारगेट, विराट कोहली और रुतुराज गायकवाड़ ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी स्कोरकार्ड

इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ गाबा में होने वाले दूसरे एशेज टेस्ट के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. टीम में कोई बदलाव नहीं किया है. कप्तान पैट कमिंस की वापसी नहीं हुई, क्योंकि चयनकर्ता उनकी पीठ की चोट से वापसी को लेकर सतर्क रुख अपना रहे हैं. पैट कमिंस पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को 2 दिन में मिली शानदार जीत से बाहर रहे थे और अब 4 दिसंबर से शुरू होने वाला गाबा टेस्ट भी नहीं खेल पाएंगे. पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टार्क और हेड ने कमाल का प्रदर्शन किया था. ऐसे में पैट कमिंस और जोश हेजलवुड जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में वह एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड टेस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS vs ENG Test Head To Head Record)

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 362 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम का पड़ला थोड़ा भारी रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 153 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि इंग्लैंड ने महज 112 बार बाजी मारी है. 97 मुकाबले ड्रॉ पर खत्म हुए हैं. वहीं, दोनों ही टीमों ने एशेज सीरीज में लगातार आठ-आठ बार जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड बनाया है. ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर दोनों टीमों के बीच अब तक 186 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं. 100 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और 57 में उसे हार मिली है. 29 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं.

गाबा स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (The Gabba Pitch Report)

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 दिसंबर से ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में खेला जाएगा. ब्रिस्बेन की पिच पर तेज गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलती है. इस मैदान पर टेस्ट में बल्लेबाजों की हमेशा ही परीक्षा होती है. मुकाबले के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक अक्सर तेज गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिलता है. रिकंस्ट्रक्शन के बाद इस स्टेडियम में कुल पांच मुकाबले खेले गए हैं और सभी का नतीजा निकला है. चार मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की है तो एक मुकाबला भारतीय टीम जीतने में सफल रही थी. इन पांच मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने ही जीत हासिल की है. ऐसे में पर्थ में खेले जाने वाले मुकाबले में टॉस की भूमिका भी अहम रहने वाली है.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के लिए मुख्य खिलाड़ी (AUS vs ENG Key Players To Watch Out): उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, मिचेल स्टार्क, जो रूट, बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान (Mini Battle): ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और जोफ्रा आर्चर के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं जो रूट और मिचेल स्टार्क के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच कब और कहां खेला जाएगा?

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 दिसंबर से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ब्रिस्बेन (Brisbane) के गाबा स्टेडियम (The Gabba) में भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा.

भारत में ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड एशेज सीरीज के पांचों टेस्ट मैच को कैसे देखे सकते हैं?

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड पहला एशेज टेस्ट मैच भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर टेलीकास्ट किया जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीम कहां देखें?

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे एशेज टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (Australia vs England 2nd Test Probable Playing XI)

ऑस्ट्रेलिया: जेक वेदराल्ड, ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ (कप्तान), मार्नस लाबुशेन, एलेक्स केरी, कैमरून ग्रीन, जोश इंग्लिस, मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड, नाथन लियोन और ब्रेंडन डॉगेट.

इंग्लैंड: जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, और जोफ्रा आर्चर.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.