Australia A Women vs India A Women, 2nd T20I Match 2025 Live Streaming In India: ऑस्ट्रेलिया और टीम इंडिया के बीच आज खेला जाएगा दूसरा टी20 मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

India Women's National Cricket Team(Photo Credit:X)

Australia A Women National Cricket Team vs India A Women National Cricket Team, 2nd T20I Match 2025 Live Streaming And Telecast Update: ऑस्ट्रेलिया ए महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत ए महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी नौ अगस्त को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैके (Mackay) के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना (Great Barrier Reef Arena) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा. पहले टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत को 13 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी. जबकि, भारत की टीम सीरीज में वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीजन में ऑस्ट्रेलिया महिला की अगुवाई निकोल फाल्टम (Nicole Faltum) कर रहीं हैं. जबकि, भारत महिला की कमान राधा यादव (Radha Yadav) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Zimbabwe vs New Zealand, 2nd Test Match Day 3 Preview: बुलावायो में तीसरे दिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या जिम्बाब्वे के गेंदबाज मचाएंगे तबाही, यहां जानें पहले पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सभी जानकारी

घरेलू सीरीज़ की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ए ने टीम इंडिया के खिलाफ जीत के साथ की, जो लक्ष्य का पीछा करते हुए बल्ले से थोड़ी कमज़ोर रही. स्पिनरों द्वारा ऑस्ट्रेलिया को 137 रनों पर रोक देने के बाद भारत ए के टॉप आर्डर को गति पकड़ने में काफ़ी समय लगा, और परिणामस्वरूप भारत 13 रनों से हार गया. अब भारत ए की कोशिश पहले मैच की गलतियों में सुधार करने और अगले दो टी-20 मैचों में बेहतर टीम संयोजन सुनिश्चित करने की होगी.

ऑस्ट्रेलिया ए विमेन ने सीरीज का पहला टी20 मैच 13 रन से जीतकर 1-0 की बढ़त बना ली है. टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ए महिला के लिए टॉप रन स्कोरर अनिका लिरॉयड हैं जिनके नाम 50 रन हैं. टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ए महिला के लिए शीर्ष विकेट लेने वाली गेंदबाज सियाना जिंजर हैं, जिन्होंने 2 विकेट लिए हैं. टी20 सीरीज में भारत ए महिला के लिए शीर्ष रन स्कोरर राघवी आनंद सिंह बिष्ट हैं, जिनके नाम 33 रन हैं. टी20 सीरीज में भारत ए महिला के लिए शीर्ष विकेट लेने वाली गेंदबाज प्रेमा रावत हैं, जिन्होंने 3 विकेट लिए हैं.

ऑस्ट्रेलिया ए महिला बनाम भारत ए महिला के बीच दूसरा टी20 मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा?

ऑस्ट्रेलिया ए महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत ए महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी नौ अगस्त को मैके के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. जबकि, इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

ऑस्ट्रेलिया ए महिला बनाम भारत ए महिला के बीच दूसरे टी20 मुकाबले की लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

ऑस्ट्रेलिया ए महिला बनाम भारत ए महिला के बीच दूसरे टी20 मुकाबले लाइव स्ट्रीमिंग भारत में क्रिकेट प्रशंसकों के लिए FanCode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. हालांकि, दूसरे टेस्ट का भारत में किसी भी टीवी चैनल पर लाइव टेलिकास्ट नहीं किया जाएगा. ऐसे में जो दर्शक इन मुकाबलों को लाइव देखना चाहते हैं, वे FanCode प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं. FanCode पर दोनों टेस्ट मैचों की हाई-क्वालिटी स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी, जिसके लिए दर्शकों को मैच पास या सब्सक्रिप्शन खरीदना होगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

ऑस्ट्रेलिया: एलिसा हीली, ताहलिया विल्सन, अनिका लीरॉयड, कोर्टनी वेब, मैडलिन पेन्ना, निकोल फाल्टम (कप्तान और विकेटकीपर), टेस फ्लिंटॉफ, सियाना जिंजर, किम गर्थ, लॉरेन चीटल, एमी एडगर.

टीम इंडिया: शैफाली वर्मा, उमा छेत्री (विकेटकीपर), नंदिनी कश्यप, वृंदा दिनेश, राघवी बिष्ट, सजना सजीवन, राधा यादव (कप्तान), मिन्नू मणि, प्रेमा रावत, तितास साधु, साइमा ठाकोर.

नोट: ऑस्ट्रेलिया ए महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत ए महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.