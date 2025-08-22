AUS vs SA 2nd ODI 2025, Mackay Weather Report: ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे पर बारिश का साया? जानिए कैसा रहेगा मकाय के कैज़ली स्टेडियम में मौसम का मिजाज

ग्रेट बैरियर रीफ एरिना, मकाय (Photo credit: X @ESPNcricinfo)

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, Mackay Weather Report: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 3 मैचों वनडे सीरीज(ODI Series) 2025 का दूसरा मुकाबला 22 अगस्त(शुक्रवार) को मकाय(Mackay) के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना( Great Barrier Reef Arena) में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज़ के पहले मुकाबले में कुछ शानदार क्षण जरूर दिखाए, लेकिन लक्ष्य का पीछा करते हुए उनकी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज़ी पूरी तरह नाकाम रही. कप्तान मिचेल मार्श ही अकेले ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने संघर्ष किया, लेकिन बाकी बल्लेबाज़ उनका साथ नहीं दे पाए। यही वजह रही कि टीम अच्छी शुरुआत के बावजूद मैच से दूर हो गई. अब मार्श उम्मीद कर रहे होंगे कि अगले मुकाबले में उनकी टीम के खिलाड़ी जिम्मेदारी दिखाएं और मिलकर प्रदर्शन करें ताकि सीरीज़ में वापसी की जा सके. मकाय में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे मैच से पहले जानिए कैसे चुनें बेस्ट फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका ने पहले मैच में हर विभाग में बेहतरीन खेल दिखाया. टॉप ऑर्डर ने मजबूत नींव रखी, जिसे मिडिल ऑर्डर ने भुनाते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया. जवाबी पारी में, केशव महाराज ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए अपनी पहली वनडे फाइव-विकेट हॉल झटकी और मार्श एंड कंपनी को लक्ष्य के करीब भी नहीं पहुंचने दिया. इस प्रदर्शन के दम पर प्रोटियाज आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और अब उनका लक्ष्य अगले मुकाबले में जीत हासिल कर सीरीज़ अपने नाम करना होगा.

मकाय के कैज़ली स्टेडियम में मौसम का मिजाज

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका(AUS vs SA) के दूसरे वनडे में मकाय (Great Barrier Reef Arena, Mackay) में बारिश का मौसम खेल को प्रभावित कर सकता है. शुक्रवार को यहां खेले जाने वाले मैच के दौरान बारिश की 25% संभावना जताई गई है. मकाय में अधिकतम तापमान 25°C और न्यूनतम तापमान 18°C रहने की उम्मीद है. मौसम में नमी और बादल छाए रह सकते हैं, जिससे तेज गेंदबाजों को शुरू में मदद मिल सकती है और बल्लेबाजों को संभलकर खेलना होगा.