Arshdeep Singh New Record: आगामी एशिया कप में अर्शदीप सिंह रच सकते हैं इतिहास, ऐसा अनोखा कारनामा करने वाले बन जाएंगे ऐसा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज

अर्शदीप सिंह (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Asia Cup 2025: एशिया कप का 17वां सीजन सितंबर 2025 में खेला जाएगा और इस बार मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पास है. इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया हैं. भारतीय की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में खेले गए पिछले संस्करण के फाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम किया था . बता दें कि 2023 का टूर्नामेंट वनडे (50 ओवर) फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि 2025 का सीजन टी20 फॉरमेट में होगा. इससे पहले 2022 में खेला गया टी20 एशिया कप श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीता था. इस बार एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि पहले के छह की तुलना में दो अधिक हैं. इससे उभरती हुई क्रिकेट टीमें एक बड़ा मंच पाने में सफल होंगी. यह भी पढ़ें: Pakistan vs Afghanistan, Tri-Series 2025 Final Match Winner Prediction: शारजाह में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच आबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. यह तीसरी बार है, जब एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में सौंपी गई है. वहीं शुभमन गिल को टीम का उपकप्तान बनाया गया हैं.

इस बार एशिया कप में कुल आठ टीमें नजर आएंगी. पहले ग्रुप स्टेज के मुकाबले होंगे. इन आठ टीमों को चार-चार की टीमों में दो ग्रुप में बांटा गया है. हर टीम अपने ग्रुप की सभी टीमों के साथ एक-एक मैच खेलेगी, इसके बाद दोनों ग्रुप की टॉप दो-दो टीमें सुपर 4 में क्वालीफाई करेंगी और बाकी की टीमों का सफर खत्म हो जाएगा. सुपर 4 में पहुंचने वाली सभी टीमें अन्य तीन टीमों के साथ एक-एक मैच खेलेगी. इसके बाद टॉप दो टीमों के बीच 28 सितंबर को दुबई में खिताबी भिड़ंत होगी.

एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने वाला हैं. यह सीजन टी20 फॉरमेट में खेला जाएगा, जिसमें टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से करेगी. यह सिर्फ तीसरा ऐसा सीजन होने जा रहा है, जो टी20 फॉरमेट में खेला जाएगा. इस बार टूर्नामेंट के सभी मुकाबले अबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम और दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे. इस मैच में अगर टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मैदान पर उतरते हैं तो, उनके पास इतिहास रचने का मौका होगा. अर्शदीप सिंह महज एक विकेट लेते ही वो कारनामा कर देंगे, जो आज तक किसी और भारतीय गेंदबाज ने नहीं किया है.

अर्शदीप सिंह रच सकते हैं इतिहास (Arshdeep Singh Stats)

टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया के लिए अर्शदीप सिंह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. अर्शदीप सिंह ने केवल 63 मैच में 18.30 की औसत से 99 विकेट झटके हैं. यूएई के खिलाफ अर्शदीप सिंह सिर्फ एक विकेट लेते ही इतिहास रच देंगे. अर्शदीप सिंह क्रिकेट के इतिहास में टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे.

टीम इंडिया का फुल शेड्यूल (Team India Schedule For Asia Cup 2025)

आगामी एशिया कप में टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगी. इसके बाद टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा. दोनों टीमों के मुकाबला 14 सितंबर को होगा. वहीं 19 सितंबर को टीम इंडिया अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मैच खेलेगी. टीम इंडिया का सामना ओमान से होगा.

आगामी एशिया कप में कौन करेगा टीम इंडिया की अगुवाई?

बता दें कि 2025 एशिया कप में टीम इंडिया की कप्तानी सूर्यकुमार यादव के हाथों में होगी. सूर्यकुमार यादव के पास सुनहरा मौका होगा कि वो एशिया कप जीतने वाले दिग्गज भारतीय कप्तानों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाएं. यह पहली बार होगा जब सूर्यकुमार यादव किसी मल्टी-नेशन टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई करते नजर आएंगे.

टीम इंडिया का एशिया कप में दबदबा बरकरार

टीम इंडिया का एशिया कप में दबदबा रहा है. टीम इंडिया ने एशिया कप में अब तक 8 बार खिताब अपने नाम किया है. साल 1984 में हुए पहले सीजन से लेकर साल 2023 में खेले आखिरी टूर्नामेंट तक टीम इंडिया ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है. टी20 फॉरमेट में भी टीम इंडिया ने दो बार एशिया कप खेला है और एक बार विजेता भी बना है. यानी कुल 65 मुकाबलों में से टीम इंडिया को 43 में जीत मिली हैं जबकि केवल 19 मुकाबलों में 'मेन इन ब्लू' को हार झेलनी पड़ी है.

एशिया कप के लिए टीम इंडिया का स्क्वॉड (Team India Sqaud For Asia Cup 2025): सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह.

नोट: एशिया कप 2025 के सभी मुकाबलों का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.