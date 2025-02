'Jab Aap Khelna Shuru Karte Hai...' अजय जडेजा का विवादित बयान, पिचों की तुलना पत्नी से करने पर मचा बवाल, फैंस ने सुनाई खरी-खोटी; देखें वीडियो और रिएक्शन

ICC Champions Trophy 2025: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा अपने एक बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं. जडेजा ने एक शो के दौरान पिचों की तुलना पत्नियों से कर दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना हो रही है. यह घटना ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड मुकाबले पर चर्चा के दौरान घटी. अजय जडेजा ‘ड्रेसिंग रूम’ नामक शो का हिस्सा थे, जिसमें उनके साथ वसीम अकरम और वकार यूनुस जैसे दिग्गज भी मौजूद थे. मैच की चर्चा के दौरान उन्होंने कहा, "यहां पर सारे शादीशुदा हैं. तो पिच रिपोर्ट भी वैसी ही होती है. आप देखते कुछ और हैं, लेकिन जब खेलने उतरते हैं तो पता चलता है कि चीजें अलग हैं." यह भी पढ़ें: पाकिस्तान को हराकर टीम इंडिया ने सेमीफाइनल का बर्थ किया लगभग पक्का, जानें अन्य टीमों का हाल; यहां देखें अपडेटेड पॉइंट्स टेबल

जडेजा की यह टिप्पणी शो के दौरान मौजूद बाकी क्रिकेटर्स और दर्शकों के लिए चौंकाने वाली रही. शो का यह क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद फैंस ने उन्हें आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया. कई यूजर्स ने इस बयान को सेक्सिस्ट और असंवेदनशील बताया, जबकि कुछ ने इसे ‘डार्क कॉमेडी’ कहकर खारिज किया.

What a disgrace remark against women from @AjayJadeja171 https://t.co/Zhg0KUzMyp

Who is samay Raina , Ajay Jadeja get no chill 😭 https://t.co/iXHOS5uFNx

— `Dev 2.O (@Iamsocialplate) February 23, 2025