Virat Kohli On Cheteshwar Pujara Retirement: टेस्ट क्रिकेट लीजेंड चेतेश्वर पुजारा के संन्यास की घोषणा के बाद विराट कोहली ने लिखा इमोशनल संदेश, कहा- ‘मेरी राह आसान बनाने के लिए शुक्रिया’

Virat Kohli , Cheteshwar Pujara (Photo Credits: Instagram/ virat.kohli)

Virat Kohli On Cheteshwar Pujara Retirement: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के दिग्गज बल्लेबाज़ विराट कोहली ने अपने साथी चेतेश्वर पुजारा के संन्यास के बाद भावुक संदेश साझा किया. टेस्ट क्रिकेट के इस भरोसेमंद बल्लेबाज़ ने 24 अगस्त(रविवार) को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी. पुजारा ने भारत के लिए 103 टेस्ट मैच खेले और 7195 रन बनाए, जबकि वनडे में उन्होंने 5 मुकाबले खेले. विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा की, जिसमें वह और पुजारा भारतीय टीम की सफेद जर्सी में नज़र आ रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने लिखा, "थैंक यू फॉर मेकिंग माय जॉब ईज़ियर एट 4 पुज्जी. आपका करियर शानदार रहा है. बधाई और आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं, गॉड ब्लेस." चेतेश्वर पुजारा ने भारतीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को कहा अलविदा, क्या किसी और देश से खेलते आएंगे नजर? जानिए क्या है इसका मतलब

चेतेश्वर पुजारा के संन्यास पर विराट कोहली

विराट कोहली ने लिखा भावुक नोट (Photo Credits: Instagram/ virat.kohli)