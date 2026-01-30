Virat Kohli Instagram: डीएक्टिवेशन की अफवाहों के बाद विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट फिर से हुआ एक्टिव, फिर भी सस्पेंस बरकरार

विराट कोहली का इंस्टाग्राम बहाल (Photo Credits: Instagram)

Virat Kohli Instagram Restore: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) के इंस्टाग्राम अकाउंट (Instagram Account) ने शुक्रवार सुबह उनके करोड़ों प्रशंसकों को एक बड़ा 'झटका' दिया. दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले एथलीटों में से एक, कोहली का प्रोफाइल 30 जनवरी की रात अचानक गायब हो गया, जिससे सोशल मीडिया (Social Media) पर उनके संन्यास या अकाउंट हैक होने जैसी अफवाहें तेज हो गईं. हालांकि, शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे उनका अकाउंट वापस सक्रिय (Restore) हो गया.

भाई विकास कोहली का अकाउंट भी हुआ निष्क्रिय

चौंकाने वाली बात यह रही कि केवल विराट ही नहीं, बल्कि उनके भाई विकास कोहली का इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी उसी समय के आसपास गायब पाया गया. जहां विराट का अकाउंट सुबह बहाल कर दिया गया, वहीं खबर लिखे जाने तक विकास कोहली का प्रोफाइल अब भी निष्क्रिय बना हुआ है.

अभी तक विराट कोहली, उनकी मैनेजमेंट टीम या मेटा (इंस्टाग्राम) की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है कि यह कोई तकनीकी खराबी थी या अकाउंट को जानबूझकर डिएक्टिवेट किया गया था.

'भाभी, भैया का अकाउंट कहां गया?': फैंस की मजेदार प्रतिक्रियाएं

कोहली के प्रोफाइल के गायब होते ही ट्विटर (X) और अन्य प्लेटफॉर्म पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. फैंस ने न केवल इंस्टाग्राम को टैग कर जवाब मांगा, बल्कि वे विराट की पत्नी और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के इंस्टाग्राम पोस्ट पर भी पहुंच गए.

प्रशंसकों ने अनुष्का के कमेंट सेक्शन में मजाकिया अंदाज में पूछा, ‘भाभी, भैया का अकाउंट कहां गया?’ कुछ फैंस ने इस घटना पर चिंता जताई तो कुछ ने इसे आगामी विज्ञापन कैंपेन (Ad Campaign) का हिस्सा बताया.

वायरल 'पेंग्विन' ट्रेंड से जुड़े तार

जैसे ही यह खबर फैली, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने कोहली के अकाउंट के गायब होने को 2026 के हालिया वायरल 'मिसिंग पेंग्विन' (Missing Penguin) ट्रेंड से जोड़ दिया. यूजर्स ने मजाकिया पोस्ट साझा करते हुए कहा कि 2026 'गायब होने वाली चीजों' का साल बन गया है, जहां पेंग्विन के बाद अब कोहली भी इंटरनेट से 'वॉक ऑफ' कर गए हैं.

सस्पेंस अब भी बरकरार

विराट कोहली का अकाउंट वापस आने के बाद फैंस ने राहत की सांस ली है, लेकिन इस रहस्यमयी 'ब्लैकआउट' के पीछे की वजह अब भी अनसुलझी है. क्या यह किसी नए ब्रांड एंडोर्समेंट का हिस्सा है या इंस्टाग्राम की ओर से कोई तकनीकी ग्लिच, इसका इंतजार उनके 260 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स बेसब्री से कर रहे हैं.