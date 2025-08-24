AUS Vs SA 3rd ODI: तीसरे वनडे मैच में साउथ अफ्रीका को 276 रन से रौंदकर ऑस्ट्रेलिया ने बचाई लाज

Australia vs South Africa(Photo credits: X/@MidnightMusinng)

नई दिल्ली, 24 अगस्त : ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को मैके में खेले गए तीसरे वनडे मैच में 276 रन से रौंद दिया. ऑस्ट्रेलियाई टीम (Australian Team) को सीरीज के शुरुआती दो मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था. भले ही सीरीज 2-1 से साउथ अफ्रीका के नाम रही, लेकिन अंतिम मुकाबले में शानदार जीत के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम लाज बचाने में कामयाब रही. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 50 ओवरों के खेल में महज दो विकेट खोकर 431 रन बना दिए.

टीम को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने 34.1 ओवरों में 250 रन जुटाए हेड 103 गेंदों में पांच छक्कों और 17 चौकों की मदद से 142 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद कप्तान मिचेल मार्श भी 106 के स्कोर पर पवेलियन लौटे. कप्तान ने इस पारी में पांच छक्के और छह चौके लगाए. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 36.3 ओवरों में दो विकेट खोकर 267 रन बना लिए थे. यहां से कैमरून ग्रीन ने एलेक्स कैरी के साथ तीसरे विकेट के लिए 164 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया कैमरून ग्रीन 55 गेंदों में 8 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 118 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि कैरी ने 37 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 50 रन की पारी खेली. विपक्षी खेमे से केशव महाराज और सेनुरन मुथुसामी को एक-एक विकेट हाथ लगा. यह भी पढ़ें : MNR W vs BPH W, 28th Match The Hundred 2025 Live Streaming In India: मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला बनाम बर्मिंघम फीनिक्स महिला के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

विशाल टारगेट का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम महज 24.5 ओवरों में 155 रन पर सिमट गई. टीम ने 11 के स्कोर पर एडेन मार्करम का विकेट गंवा दिया था. मार्करम महज 2 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद साउथ अफ्रीका ने 8.1 ओवरों के खेल तक महज 50 के स्कोर पर चार विकेट गंवा दिए. यहां से टोनी डी जॉर्जी ने डेवाल्ड ब्रेविस के साथ पांचवें विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन जॉर्जी (33) का विकेट गिरते ही एक बार फिर विकेटों का पतझड़ लग गया. ब्रेविस ने 28 गेंदों में पांच छक्कों और 2 चौकों की मदद से 49 रन की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत के करीब नहीं ला सके. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कूपर कोनोली ने सर्वाधिक 5 शिकार किए, जबकि जेवियर बार्टलेट और सीन एबॉट को दो-दो सफलताएं हाथ लगीं. शेष एक विकेट एडम जांपा ने निकाला.