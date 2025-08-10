Asia Cup 2025: वो रिकॉर्ड, जो एशिया कप के पहले ही मैच में अपने नाम कर सकते हैं अर्शदीप सिंह

हर्षित राणा, रवींद्र जड़ेजा और अर्शदीप सिंह (Photo Credit: X Formerly Twitter)

नई दिल्ली, 9 अगस्त : एशिया कप-2025 की शुरुआत नौ सितंबर से होने जा रही है, जिसमें भारत का पहला मैच यूएई से होगा. यह मुकाबला 10 सितंबर को दुबई में खेला जाना है, जिसमें तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के पास इतिहास रचने का मौका होगा. दरअसल, अर्शदीप सिंह टी20 करियर में 63 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उनके नाम 99 विकेट दर्ज हैं. अगर अर्शदीप एशिया कप में एक विकेट निकाल लेते हैं, तो वह इस फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय होंगे.

अर्शदीप सिंह के बाद युजवेंद्र चहल टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले भारतीय हैं, जिन्होंने 80 मुकाबलों में 96 शिकार किए. वहीं, हार्दिक पांड्या 114 मैचों में 94 विकेट ले चुके हैं. अर्शदीप सिंह 63 टी20 मुकाबलों के अलावा नौ वनडे मैच भी खेल चुके हैं, जिसमें उनके नाम 14 शिकार हैं. एशिया कप-2025 की शुरुआत अफगानिस्तान और हॉन्ग-कॉन्ग के बीच मुकाबले के साथ होगी. यह भी पढ़ें :Ireland Women vs Pakistan Women, 3rd T20I Match 2025 Belfast Pitch Report: बेलफ़ास्ट में पाकिस्तान के बल्लेबाज बचा पाएंगे अपनी लाज या आयरलैंड के गेंदबाज रचेंगे नया इतिहास, मैच से पहले जानें सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब की पिच रिपोर्ट

एशिया कप-2025 में भारत के सभी मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने हैं. यूएई के बाद टीम इंडिया 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में उतरेगी, जबकि ओमान के खिलाफ 19 अगस्त को भारत, ग्रुप-ए का अपना तीसरा मैच खेलेगा. एशिया कप में आठ टीमों को चार-चार के दो ग्रुप में बांटा गया है. ग्रुप-ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान की टीमें हैं, जबकि ग्रुप-बी में श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और हॉन्ग-कॉन्ग शामिल हैं. प्रत्येक ग्रुप से दो-दो टीमें सुपर-4 में पहुंचेंगी, जिसमें शीर्ष पर रहने वाली टॉप-2 टीमों के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा. एशिया कप की स्थापना साल 1983 में हुई थी. पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन यूएई के शारजाह में हुआ था. भारतीय टीम साल 1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018 और 2023 में एशिया कप का खिताब अपने नाम कर चुकी है. भारत 1988 से 1995 के बीच लगातार तीन एशिया कप खिताब अपने नाम कर चुका है.