Ajit Pawar on India-Pakistan Match: भारत-पाकिस्तान मैच पर देश में दो तरह की राय; अजीत पवार

पुणे, 20 सितंबर : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार (Ajit Pawar) ने पुणे जिले के पिंपरी में जनता से संवाद कार्यक्रम के दौरान भारत-पाकिस्तान मैच (India-Pakistan Match) पर टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही मैच को लेकर देश में दो तरह की राय है. एक पक्ष मैच चाहता है तो दूसरा नहीं चाहता है.

मीडिया से बात करते हुए अजीत पवार ने कहा, "मैंने पहले ही कहा था कि इस मुद्दे पर दो अलग-अलग सोच है. जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद यह राय थी कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए. दूसरी तरफ खेल प्रेमियों की राय थी की मैच होना चाहिए. हालांकि, यह हकीकत है कि पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों का दुख पूरे हिंदुस्तान को है. हमने बदला भी लिया भी है. हमारे प्रधानमंत्री में घटना के बाद तुरंत एक्शन लिया था." यह भी पढ़ें : IND W vs AUS W: स्मृति मंधाना ने ठोका महिला वनडे क्रिकेट का दूसरा सबसे तेज शतक, बेथ मूनी और सोफी डिवाइन का रिकॉर्ड टूटा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े सवाल पर अजीत पवार ने कहा, "वह अमेरिका के राष्ट्रपति हैं. उन्हें क्या फैसला लेना है, यह उनका अधिकार है. अमेरिका की जनता ने उन्हें अपना राष्ट्रपति बनाया है. यह बात भी सही है कि उनके फैसले का असर दुनिया के अन्य देशों पर पड़ता है. वह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर अपने बेहतर रिश्ते की बात करते हैं."

वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के आरोप पर अजीत पवार ने कहा, चुनाव को अब काफी वक्त गुजर चुका है. देश के कुछ राज्यों जैसे कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल में कांग्रेस ने तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को सफलता मिली. उस समय राहुल गांधी ने ये आरोप क्यों नहीं लगाए. जहां-जहां उनकी हार हो चुकी है, वहां ही ऐसे आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं. चुनाव के दौरान बूथ पर मौजूद सभी कार्यकर्ता और लोगों को इस बात पर ध्यान देना जरूरी है. अगर कुछ गलत हो रहा हो, तो तुरंत उसकी जानकारी विभाग को देनी चाहिए, ताकि आगे कोई गलत घटना ना हो. इससे पहले भी कांग्रेस ने संविधान बदला जाने वाला है, ऐसी फर्जी बात फैलाने की कोशिश की थी, जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिली. अब वे वोटो में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं.