World Police & Fire Games 2029: भारत ने वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेज़बानी का गौरव हासिल कर लिया है और यह प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट अब गुजरात के अहमदाबाद शहर में आयोजित होगा. बर्मिंघम के BJCC, ईस्ट हॉल, बॉलरूम-A में आयोजित समारोह में इस ऐतिहासिक घोषणा ने सबका ध्यान खींचा. भारत और वियतनाम के बीच कांटे की टक्कर रही, लेकिन आखिरकार फेडरेशन ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया. यह आयोजन न केवल भारत के खेल संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा बल्कि दुनिया भर के पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के खिलाड़ियों के लिए एक भव्य मंच साबित होगा.

भारत को मिली विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल की मेज़बानी

India wins the bid to host the 23rd World Police & Fire Games 2029 to be held in Ahmedabad, Gujarat.

(Pic: World Police & Fire Games Facebook page) pic.twitter.com/6Xo1eIlKeh

