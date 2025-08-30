Chelsea vs Fulham Premier League 2025–26 Match: 30 अगस्त(शनिवार) को चे्ल्सी और फुलहम के बीच इंग्लिश प्रीमियर लीग 2025-26 मैच के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें एक अनजाने व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. यह व्यक्ति स्टैमफोर्ड ब्रिज के पास एक हथियारबंद बंदूक और अतिरिक्त गोला बारूद के साथ पाया गया. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति ने हेलमेट पहना हुआ था और उसके शरीर पर एक वेस्ट भी था जिसमें बंदूक छिपाई हुई थी. पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया. इस मैच में चे्ल्सी ने फुलहम को 2-0 से हराया। घटना से सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

स्टैमफोर्ड ब्रिज के पास बंदूकधारी युवक गिरफ्तार

BREAKING: An attempted mass shooter has been arrested near Stamford Bridge after the Chelsea game. He was wearing a helmet, had a vest on, armed with a gun and carrying extra ammunition pic.twitter.com/AhP567E7us — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) August 30, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)