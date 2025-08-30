Chelsea vs Fulham Premier League 2025–26 Match: 30 अगस्त(शनिवार) को चे्ल्सी और फुलहम के बीच इंग्लिश प्रीमियर लीग 2025-26 मैच के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें एक अनजाने व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. यह व्यक्ति स्टैमफोर्ड ब्रिज के पास एक हथियारबंद बंदूक और अतिरिक्त गोला बारूद के साथ पाया गया. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति ने हेलमेट पहना हुआ था और उसके शरीर पर एक वेस्ट भी था जिसमें बंदूक छिपाई हुई थी. पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया. इस मैच में चे्ल्सी ने फुलहम को 2-0 से हराया। घटना से सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

स्टैमफोर्ड ब्रिज के पास बंदूकधारी युवक गिरफ्तार

