India National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ का दूसरा और अंतिम मुकाबला 10 अक्टूबर (शुक्रवार) से दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसके पहले दिन टीम इंडिया की शुरुआत बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ की है. इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया. पहले सत्र के अंत तक भारत ने 28 ओवर में 1 विकेट खोकर 94 रन बना लिए हैं. लंच ब्रेक के बाद यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 145 बॉल में 16 चौकों की मदद से अपना 07वां शतक ठोका है. खबर लिखें जानें तक  भारत का स्कोर 196/1 (50.1 ओवर) था.

यशस्वी जायसवाल ने ठोका शतक

